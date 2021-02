Nye tider: Nu bliver der mødetidspunkt ved vagtlægen

NORDJYLLAND:Mange har oplevet at sidde flere timer i kø ved lægevagten, men den tid er sandsynligvis forbi.

I den kommende uge begynder lægevagten i Region Nordjylland at arbejde med forud aftalte tider.

Det skriver Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

- Vi vil gerne yde en bedre service, i særlig grad for de patienter, som har relativ lang transporttid til lægevagten, således at de ikke først kommer i kø, når de ankommer til lægevagten. Vi ønsker tillige at begrænse antallet af patienter, som samtidigt opholder sig i venteværelserne – ikke mindst af hensyn til risikoen for smitte med Covid-19, siger Eddie Nielsen, der er vagtchef ved lægevagten i Region Nordjylland i pressemeddelelsen.

Fra på mandag vil det således være sådan, at visiterende læge som hidtil vurdere, om der er behov for, at patienten møder op i lægevagten. Som noget nyt vil lægen i så fald foreslå et tidspunkt og et sted. Nogle patienter vil kunne opleve, at lægen foreslår et andet sted end det nærmest, hvis en kortere ventetid prioriteres.

Vagtchefen understreger dog, at det aftalte tidspunkt er et cirka tidspunkt. Lægevagten behandler også akut sygdom, der gør, at der kan rykkes rundt på køen i venteværelset.

Skulle man være uheldig at komme for sent til en aftale, vil man under normale omstændigheder kunne forvente at blive tildelt første ledige tid.

- Vi har store forventninger til, at det nye system vil give os mulighed for en mere hensigtsmæssig udnyttelse af den lægelige arbejdskraft, som fortsat er en mangelvare i Nordjylland, siger Eddie Nielsen i pressemeddelelsen.