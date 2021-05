Nye tog på vej til Nordjylland

NORDJYLLAND:Fire spritnye togsæt er har kurs mod de nordjyske skinner.

Nordjyske Jernbaner kan således skimte ankomsten af den investering, der ventes at rulle ind på stationerne langs jernbanenettet i Nordjylland efter sommerferien.

Der er tale om fire nye tog af modellen Coradia Lint, som Nordjyske Jernbaner i forvejen råder over 13 af, som selskabet satte i drift, da Nordjyske Jernbaner i august 2017 overtog den regionale togdrift fra Skørping til Frederikshavn fra DSB

Ud over de mange tog, der bygges og leveres af den franske koncern Alstom, råder Nordjyske Jernbaner også over otte tyske Siemens Desiro-, som er leveret i perioden 2000-2004.

De fire nye tog kommer til Nordjylland efter sommerferien. Foto: Alstom Norden

Toget fra Alstom, som er dieseldrevet, har en tophastighed på 140 km/t og har 118 siddepladser og 126 ståpladser.

- Vi er glade for, at leverancen skrider godt fremad. Lige nu er vi i gang med at lægge sidste hånd på interiøret i toget, før turen går mod Nordjylland, siger Maria Parent, kommunikationschef i Alstom Norden, i en pressemeddelelse.

Hos Nordjyske Jernbaner er de nye tog ventet med længsel.

- Det er meget tilfredsstillende, at togene leveres til tiden. Det giver endnu flere nye tog til nordjyderne og sikrer Nordjyske Jernbaner muligheden for at udvikle den regionale togbetjening yderligere, siger Peter Hvilshøj, administrerende direktør i Nordjyske Jernbaner.