Nye vurderinger på vej: Skal du sælge din bolig nu?

HELE LANDET: Bor du i en ejerbolig i en af landets større byer, er der en risiko for, at du i løbet af de seneste år har betalt en tand for lidt i boligskat.

Ejendomsvurderingerne er nemlig ikke fulgt med markedet, men det bliver der rettet op på, når nye ejendomsvurderinger træder i kraft 1. januar 2021.

Her bliver prisen på solgte boliger i dit område en afgørende faktor for, hvordan dit hjem vurderes.

Det betyder, at mange huse i landdistrikterne vil blive vurderet lavere end i dag - og dermed vil boligejerne få en skattelettelse - mens mange ejere af lejligheder i København på sigt vil skulle betale mere end i dag.

- For langt de fleste kommer det ikke til at betyde noget mærkbart, siger Danske Banks privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen og tilføjer, at for 95 procent af danskerne vil forskellen være på under 10.000 kroner om året.

En lille brik

Men er du blandt de sidste fem procent - og går du i flyttetanker og spekulerer i, hvad de nye ejendomsvurderinger betyder for den proces - så er der et par ting, du kan have med i overvejelserne.

Først og fremmest skal du have for øje, at ejendomsvurderingerne kun er en lille brik i et stort og kompliceret spil.

- Så man skal ikke begynde at sælge sin lejlighed på grund af en skattereform, siger Curt Liliegreen, der er direktør hos Boligøkonomisk Videncenter.

For selv om salgsprisen på en ejerlejlighed i København potentielt kan blive påvirket af, at den fremover bliver dyrere at bo i - fordi boligskatten stiger - så kan for eksempel befolknings- og renteudviklingen få en langt større betydning.

- Man skal passe på med at overdramatisere ejendomsskattereformen. Det er ikke til at vide, hvad der sker, så man skal sælge sin lejlighed, når man har behov for det - ikke med udgangspunkt i nye vurderinger, siger Curt Liliegreen.

FAKTA: Vigtige datoer - 2019-2020: Din boligskat forbliver den samme, som den er i dag. Grundskylden kan stige med op til syv procent om året, men stigningen indefryses og skal først betales, når du sælger din bolig. - August 2019: Alle boligejere får besked i e-boks med generel information om processen for de nye vurderinger og de nye skatteregler. 80.000 ejere af enfamiliehuse får tilbud om vejledende ejendomsvurderinger. - 2020: Fra juli får alle boligejere nye ejendomsvurderinger - og samtidig en skattelettelse eller en skatterabat ved overgangen til de nye regler. Skal du have penge tilbage, fordi du har betalt for meget i boligskat, bliver de udbetalt i løbet af året. - 1. januar 2021: Den nye ejendomsvurdering og de nye boligskatteregler træder i kraft. Kilder: Skatteministeriet, Bolius. /ritzau fokus/ Vis mere mindre expand_more expand_less

Indflydelse på prisen

Er du sikker på, at du vil flytte inden for de kommende par år, kan der dog være en vis fordel i at sætte lejligheden til salg, inden ejendomsvurderingerne træder i kraft, mener Louise Aggerstrøm Hansen.

- Hvis lejligheden bliver dyrere at bo i, risikerer man, at køberne vil kræve en lavere salgspris, siger hun.

Men overtager de nye ejere lejligheden inden 1. januar 2021, skal de ikke betale skattestigningen - og det skal du selvfølgelig heller ikke, hvis du selv bliver boende.

Den træder først i kraft, når boligen handles efter skæringsdatoen for de nye vurderinger.

Er du i tvivl om, hvorvidt du vil flytte inden for de kommende år, så slå koldt vandt i blodet, råder Louise Aggerstrøm Hansen.

- Det er et fåtal, som det får en mærkbar betydning for, siger hun.

