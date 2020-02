Nyfødt søn havde 19 ribbensbrud: Ungt forældrepar sigtet

VENDSYSSEL:Et ungt forældrepar blev tidligere på måneden varetægtsfængslet, sigtet for ruskevold mod deres nyfødte søn.

Det oplyser anklager Mathias Andersen.

Volden blev opdaget, da den blot en måneder gamle dreng blev undersøgt på skadestuen. Her viste det sig, at spædbarnet havde hele 19 ribbensbrud, fortæller anklageren.

Det førte til, at drengens mor og far - der begge er 24 år - blev fremstillet i et lukket grundlovsforhør 11. februar, hvor de blev varetægtsfængslet i fire uger.

Forældreparret, der er fra Vendsyssel, nægter sig begge skyldige.