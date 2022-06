Nyt forsøg i Nordjylland: Hjertestarter flyves ud med drone

AALBORG:Aalborg får landets første hjertestarter-drone. Det er første gang på dansk jord, hjertestartere skal flyves med drone ud til folk ved mistanke om hjertestop. Dronen vil i første omgang flyve i og omkring Aalborg by som en del af et forskningsprojekt.

- Hvert minut tæller ved hjertestop. For hvert minut der går, falder overlevelseschancen med cirka 10 procent. Hurtig hjælp og en tilgængelig hjertestarter er alfa omega, og derfor er jeg glad for, at Region Nordjylland vil hjælpe med at høste erfaringer med denne banebrydende måde at tænke sundhedshjælp på, siger Pia Buus Pinstrup (K) i en pressemeddelelse.

Pia Buus Pinstrup er formand for udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen i Region Nordjylland.

Forskningsprojektet laves af Region Hovedstadens Akutberedskab i samarbejde med Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland, Karolinska Instituttet i Stockholm samt med det svenske firma Everdrone.

Fra onsdag 22. juni vil dronen foretage de første indledende testflyvninger, mens det forventes, at dronen vil være i operativ drift i uge 26, hvorefter den forhåbentlig kan være med til at redde liv i det nordjyske.

Dronen er den første af sin slags i Danmark, og perspektiverne er store, hvis man spørger Fredrik Folke, der er forsker og professor ved Region Hovedstadens Akutberedskab, og som er en af drivkræfterne bag forskningsprojektet.

- De seneste år er chancen for at overleve et hjertestop øget betydeligt i Danmark. I dag er det cirka 15 procent, der overlever. Men der er stadig et stort potentiale, for vi ved, at der er overlevelsesrater på op til 50 procent ved eksempelvis lufthavne, forlystelsesområder og lignende, fortæller Fredrik Folke i pressemedelelsen.

Derfor er det vigtigt at komme i gang med at få afprøvet ny teknologi, så der kan indsamles viden om, hvor og hvordan en drone bedst kan være med til at redde liv i Danmark, lyder det fra forskeren.

Helt konkret vil dronen blive sendt afsted, når den sundhedsfaglige 112-operatør får en anmeldelse og mistænker hjertestop. I første omgang kun i og omkring Aalborg.

Dronen flyver helt automatiseret via GPS og kamera hen til personen, som ringer 112. Ved dronens ankomst vil en operatør tage over og sikre, at hjertestarteren fires ned et passende sted - for eksempel i en indkørsel eller foran hoveddøren på adressen.

Grundlæggende skal droneforsøget i Aalborg afdække om det kan lade sige gøre at udbrede denne type drone til hele Danmark.

Det forklarer Louise Kollander, der er anæstesilæge og PhD-studerende ved Region Hovedstadens Akutberedskab. Hun står bag forskningsforsøget sammen med Fredrik Folke.

- Er den tekniske løsning optimal? Hvor mange minutter kommer vi før frem end ambulancen? Hvordan er oplevelsen for dem, der modtager og bruger en drone-hjertestarter? Den type af spørgsmål skal vi forskningsmæssigt have afklaret, før det giver mening at kigge mod storskalaforsøg, siger Louise Kollander.

Trafikstyrelsen har godkendt, at forsøget kan foretages i Aalborg. Efter grundige sikkerhedsvurderinger har styrelsen givet grønt lys til, at Everdrone som et forsøg kan flyve over storbyen for at redde menneskeliv.

Det er helt nyt og ikke uproblematisk at flyve over centrum af Aalborg i myldretiden med Danmarks første hjertestarter-drone.

Derfor har Everdrone skullet dokumentere en lang række procedurer og forudsætninger, der gør det sikkert at flyve med dronen over storbyen.

Nu er dokumentationen på plads, og derfor har Trafikstyrelsen vurderet, at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, fortæller kontorchef Lars Korsholm:

- Det er afgørende for os, at samtlige sikkerhedsforanstaltninger er helt på plads, så alle kan være trygge ved, at dronen kan flyve ind over mennesker på gaden og uden at komme i nærheden af de fly, der skal ind og ud af Aalborg Lufthavn, lyder det fra kontorchefen i en pressemeddelelse.

De høje krav til sikkerhed betyder blandt andet, at der er etableret procedurer mellem droneoperatøren og flyveledelsen i Aalborg Lufthavn, som sikrer, at dronen ikke er i luften, hvis der for eksempel er en lægehelikopter på vej ind over byen.

Det er samtidig sikret, at dronen ikke flyver ind i små områder uden mobildækning eller ud af den zone, som den har fået tilladelse til at flyve indenfor. Skulle teknikken i dronen svigte, er den udstyret med en faldskærm, så den ikke styrter ned.