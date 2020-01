Nyt i Nordjylland: Nu kan kræftsyge børn få besøg af deres klassekammerater

NORDJYLLAND:Hvis værelset derhjemme er byttet ud med en seng på en hospitalsafdeling for børn med kræft, er der brug for alt det, der kan opmuntre og minde om en hverdag.

Med hjælp fra Børnecancerfonden kan kræftsyge børn i Nordjylland nu se frem til at få besøg af deres raske klassekammerater.

Det oplyser Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

Aalborg Universitetshospital er et af landets fire børneonkologiske centre, og det forskningsbaserede rehabiliteringsprojekt, som altså nu kommer til Nordjylland, hedder RESPECT 2.0. Børnecancerfonden står bag projektet, som de har støttet med cirka 10 millioner kroner.

Håbet er, at projektet sikrer de kræftsyge børn en bedre trivsel. Tager man imod tilbuddet, får klassekammeraterne også undervisning af en projektsygeplejerske for at give dem en bedre forståelse for deres klassekammerats kræftsygdom og behandlingsforløb.

Kæmpe forskel

Med ordningen får det syge barn jævnligt besøg på hospitalet - også når barnet er i isolation.

- Det her kommer til at gøre en kæmpe forskel for de kræftsyge børn. De savner deres venner og klassekammerater, de isoleres og har svært ved at følge med i og være en del af det normale sociale liv. Dermed føler de sig ofte udenfor og har svært ved at vende tilbage til hverdagen efter endt behandling, siger Malene Dahl Jeppesen i pressemeddelelsen.

Hun er sygeplejerske på Børneonkologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital og bliver fra 1. februar tilknyttet RESPECT 2.0, som projektsygeplejerske.

Ifølge pressemeddelelsen er projektet succesfuldt implementeret på Rigshospitalet. Det er det første i verden, der inkluderer skolekammerater til børn med kræft i behandlingen.

- Det giver rigtig god mening, at man bygger bro mellem det almindelige liv, som de fleste børn lever, og så det liv som et kræftsygt barn eller et ungt menneske lever, når de er indlagte på hospitalet. Både for det syge barn, som oplever mindre ensomhed, men også for klassekammeraterne, som får en bedre forståelse af, hvad det syge barn gennemgår, siger Malene Dahl Jeppesen.

Hun understreger, at man med projektet sikrer de syge børn og unges skolefaglige niveau og samtidig øger deres livskvalitet under behandlingsforløbet.

- Rehabiliteringsprojektet stiler mod bevarelse af venskaber og øger aktivitetsniveauet. Det er med til at mindske tabet af fysiske funktioner - og ikke mindst støtter det til at bevare og udvikle børnenes faglige niveau i takt med deres klassekammerater. Det bliver meget spændende og berigende at arbejde med, siger Malene Dahl Jeppesen.

Positive delresultater

De endelige forskningsresultater fra projektet på Rigshospitalet er ikke færdige. Men delresultater dokumenterer, at ambassadørordningen og undervisningen af barnets klassekammerater og lærer - som også er en del af projektet - har stor betydning for det kræftsyge barns trivsel.

Og det gør også en forskel at være barnets ambassadørven. Ambassadørerne oplever det nemlig som meningsfuldt og givende at være der for deres ven i en svær tid, samtidig med at det er trygt at kunne følge, hvordan en kammerat har det under indlæggelsen.

Fra 1. februar vil alle børn og unge tilknyttet et skoletilbud, der bliver indlagt på afdelingen, få tilbud om at være med i den nye ordning.