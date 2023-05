Nyt om direktør-stop: Topchef valgte ikke bare selv at gå

NORDJYLLAND:- Både Anette og regionen har haft behov for at afbryde samarbejdet med henblik på at komme videre.

Sådan lød det i en besked, som Roeland Løfberg - øverste chef i Region Nordjylland - tidligere på ugen sendte ud på regionens intranet.

Da nyheden om, at regionen nu skal på jagt efter en ny psykiatridirektør kom ud, lød det ellers klart som om, at det var direktør Anette Sloth, der selv havde sagt op.

- Det er Anette Sloth, der selv har taget initiativet, sagde Vibeke Gamst, formand for regionens psykiatriudvalg, til Nordjyske.

Men måske havde Anette Sloth ikke noget alternativ til at stoppe.

- Stort pres og bevågenhed på psykiatrien har påvirket samarbejdsrelationerne, lød det videre i regionsdirektørens besked til medarbejderne i regionshuset.

Men hvordan samarbejdsrelationerne har været påvirket, ønsker Roeland Løfberg ikke at fortælle Nordjyske om.

Hemmelig aftale

Han henviser til, at der er tale om en personalesag. Derfor har han ikke nogen kommentarer.

Regionen har indgået en aftale med den tidligere psykiatridirektør og hendes fagforening, oplyser han. Men udover, at de ikke må udtale sig om sagen, ønsker han ikke at kommentere på, hvad aftalens ellers indeholder.

Det er derfor uvist, om aftalen indeholder en fratrædelsesgodtgørelse baseret på psykiatridirektørens løn, der inklusiv pension lyder på cirka 1,4 mio. kr. om året.

Vil ikke svare på spørgsmål

Heller ikke formanden for regionens psykiatriudvalg, Vibeke Gamst, vil fortælle yderligere om baggrunden for den pludselige fratrædelse.

I en meget kort samtale med Nordjyske afviser hun at kommentere på, om politikerne har været informeret om de problematiske samarbejdsrelationer.

- Jeg har ikke noget at sige til det, lyder svaret på de tre spørgsmål, Nordjyske når at stille.

Direktør i godt syv og et halvt år

Anette Sloth overtog jobbet som direktør for Psykiatrien i Region Nordjylland i januar 2016 efter en periode som konstitueret psykiatridirektør. Før da arbejdede hun som sygeplejefaglig vicedirektør.

Hun nåede at være psykiatridirektør i Region Nordjylland i godt syv og et halvt år.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Anette Sloth. Men på sin LinkedIn-profil har hun beskrevet sin nuværende stilling som "ledig".

- Direktionen går nu i tænkeboks. Vi skal snarest muligt have fundet ud af, hvad vi gør på den korte bane med de opgaver, der er i psykiatriledelsen og på regionalt niveau, lyder det i beskeden til de ansatte fra konstitueret regionsdirektør Roeland Løfberg.