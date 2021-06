Nyt tegn på smitte: Det skal du holde øje med for at spotte ny hidsig covid-variant

NORDJYLLAND:Den indiske virusvariant, nu kendt som Delta-varianten, kommer til at dominere covid-smitten hen over sommeren, lyder det samstemmende fra europæiske sundhedsmyndigheder. I Danmark er indtil videre registreret 235 tilfælde af Delta-varianten - heraf 14 i Nordjylland. Tallene er opgjort for en uge siden og er med sikkerhed steget i den forløbne uge.

I nogle europæiske lande udgør Delta-varianten allerede over 90 procent af smitten, mens den i Danmark indtil videre kun tegner sig for godt fem procent af smittetilfældene, ifølge seneste opgørelse fra Statens Serum Institut. Det er en fordobling af dens udbredelse på blot en uge.

Deltavarianten vil naturligt nok især brede sig blandt unge, som ikke er vaccinerede, men den kan også - i modsætning til de tidligere kendte varianter - ramme folk, der kun er vaccineret med 1. stik. Den er mere smitsom, udviser andre symptomer og fører muligvis til mere alvorlig sygdom end den britiske B117, der dominerer i øjeblikket.

I denne uge skulle alle danskere have været færdigvaccineret - sådan rykkede slutdatoen sig:

Ifølge professor Henrik Nielsen, Infektionsmedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital, er det stadig for tidligt at sige noget helt skråsikkert om, hvordan den nye variant opfører sig.

Halvslatne antistoffer

Under en pandemi som den nuværende sker en armlægning mellem mikrobernes verden og menneskets forsvarsmekanismer og immunsystem. Virus har en evne til at mutere, altså ændre sig, ret hyppigt, simpelthen for at overleve de tiltag vi udvikler, som f.eks vaccine.

En virus vil altid forsøge at undvige de våben, vi har dannet, hvorpå vi forsøger at udvikle nye antistoffer, som den igen prøver at undvige. Det er et kapløb om hvem der er smartest. Henrik Nielsen, professor, Aalborg Universitetshospital

Alt tyder på, at Delta er så forandret, i forhold til B117, at vores immunsystem ikke med sikkerhed kan genkende den. Derfor har vi ikke den optimale styrke i vore antistoffer til at gå til kamp mod den, hvis vi kun har fået første vaccinestik. Men det er ikke alarmerende, vurderer Henrik Nielsen.

- Halvt-vaccinerede personer har formentlig ikke de superantistoffer, der passer perfekt til at bekæmpe Delta-varianten, forklarer Henrik Nielsen.

- Men de har trods alt nogle - måske lidt ”halvslatne” - antistoffer, som dog er bedre end ingenting, når det gælder om at beskytte mod alvorlig sygdom. Derfor bliver de formentlig bare halvsløje et par dage, forudser Henrik Nielsen.

En virus vil altid forsøge at undvige de våben, vi mennesker danner, hvorpå vi forsøger at udvikle nye antistoffer, som den igen prøver at undvige. Det er et kapløb om, hvem der er smartest, og hvis vi har held til at vaccinere så mange, at der opnås såkaldt flokimmunitet, må den pakke sammen.

- De fleste gange er det nogle svæklinge, der kommer ud af virus' ændringer, men indimellem er der en mutant, eller variant af virus, som viser sig at være meget anderledes, på en måde, så vi ikke længere har glæde af de antistoffer vi har dannet efter vaccinationen, fordi de var rettet mod den oprindelige virus.

Når man er færdigvaccineret, skulle der ikke være større risiko for at blive smittet med Delta frem for andre varianter.

Løbende næse snyder

Også når det gælder symptomer på sygdom gør Delta-varianten alt, hvad den kan, for at "snyde" sig ind på smitte-markedet. Hvor man tidligere opfordrede folk til at være opmærksom på symptomer som ondt i halsen, træthed, hovedpine og mistet smagssans, ser det ud til at Delta-varianten - som noget helt nyt - medfører at næsen løber.

Derfor bliver smitten måske i første omgang slået hen som høfeber eller "en let forkølelse", og det øger risikoen for, at man når at smitte mange andre, inden man selv opdager, at man er smittet, og kan tage de nødvendige forholdsregler. På så snedig vis forsøger varianten at vinde udbredelse.

Lige nu er et kapløb i gang om at få vaccineret så mange mennesker som muligt, samtidig med at man forsøger at spotte og begrænse Delta-variantens udbredelse.

For at imødegå Delta-variantens aggressive fremfærd har Styrelsen for Patientsikkerhed opgraderet smitteopsporingen. Det betyder, at når myndighederne konstaterer et tilfælde af Delta-varianten, kontakter styrelsen som vanligt den smittedes nære kontakter. Men der er indført dobbeltsikring, så man opsøger også de nære kontakters nære kontakter, og alle sendes i isolation. Samtidig opfordres indbyggere i berørte boligområder til at lade sig teste.

Den dobbeltsikrede smitteopsporing er bl.a. gennemført i forbindelse med tre tilfælde af smitte med Delta-varianten blandt tilskuere til EM-kampen mod Belgien i Parken. Her har man også opfordret alle, der befandt sig i nærheden af de smittede, til at lade sig teste.

Hærger i Portugal

- Når en variant som Delta udvikler nogle fordele, i forhold til sine virussøstre og -brødre, er den som en gøgeunge, der lige pludselig skubber de andre ud af reden, fordi den er bare lidt stærkere, siger Henrik Nielsen.

Men hvis den skal have overtaget, forudsætter det, at der er fart på epidemien, og at der ikke er for mange restriktioner til at begrænse den.

Jo større afstand vi holder og jo flittigere vi er med håndsprit, des sværere får den ved at finde nye ofre at kaste sig over. Også smitteopsporing er et effektivt redskab, og på det felt er Danmark suveræn. Derfor er Henrik Nielsen ikke så bekymret på nuværende tidspunkt.

- Kun hvis man undlader at gøre noget effektivt, for at holde smitten nede, som vi f.eks. har set det i Portugal, så får Delta-varianten gode vilkår.

Portugal er et af de lande, der er hårdest ramt af Delta-varianten. I modsætning til Danmark har de portugisiske myndigheder analyseret forsvindende få positiv-prøver, hvor resultaterne kunne have givet et tydeligt billede af, hvem der er ramt af Delta-varianten. Dermed har man ikke haft samme mulighed for at foretage smitteopsporing, bryde smittekæder og begrænse videre smitte, som man har i Danmark.

Sydney slår hårdt ned

I Storbritannien udgør Delta-varianten allerede over 90 procent af smitten, der samtidig er steget med 38 procent. Det har fået myndighederne til at udskyde genåbningen af samfundet.

I Sydney i Australien har man i denne uge forbudt millioner at forlade byen og indført skrappe restriktioner. Dele af Sydney, bliver fra fredag aften lukket ned, og borgerne bliver bedt om at blive hjemme.

Det sker, efter at man de seneste dage har registreret 60 nye tilfælde med Delta-varianten - i Danmark er til sammenligning fundet 100 tilfælde af Delta-varianten, i løbet af de seneste to uger, SSI har offentliggjort tal for.

Australien er et af de lande der, med sine stramme restriktioner, er kommet bedst gennem pandemien. Blandt de 25 millioner indbyggere er godt 30.000 konstateret smittet og 910 er døde med covid-19. Blandt Danmarks 5,8 mio. indbyggere er registreret 292.000 tilfælde af covid-19 og 2.531 er døde af eller med sygdommen.

Fra på lørdag 26. juni kan man rejse ind i Danmark fra andre EU- og Schengenlande uden at skulle testes eller gå isolation ved indrejse. Fra da af vil det med et EU-coronapas være muligt at rejse ind i Danmark, hvis man er testet, vaccineret eller tidligere smittet.

Der er ikke meldinger om, hvordan myndighederne forholder sig til, at tilrejsende, der er vaccinerede, alligevel kan bære Delta-varianten med sig. Fra bl.a. Israel er der meldinger om vaccinerede, der er blevet smittet med Delta-varianten.