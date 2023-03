Nyt eksamens-ups på AAU: Studerende føler sig snydt

AALBORG:Den anklagende pegefinger plejer at være rettet mod de studerende, når man taler om eksamenssnyd, men på softwareuddannelsen på Aalborg Universitet (AAU) føler 5. semester-studerende, at det er dem, der er blevet snydt ved en eksamen i januar.

Universitet har undersøgt sagen og giver de studerende ret i, at der har været et problem i forhold til informationen forud for eksamen. Derfor har holdet af studerende nu fået tilbud om at gå til omeksamen.

Turde ikke gætte

Fejlen skete i forbindelse med en eksamen i databasesystemer, som fandt sted 13. januar. Forud for eksamen fik de studerende oplyst, at fejlagtige svar ville blive bedømt med minuspoint, mens undladte svar ikke ville give minuspoint.

En metode, der logisk vil afholde de studerende fra at forsøge sig med et svar, de ikke er helt sikre på.

- Det er klart, at ingen af os turde gætte, fordi vi var bange for at få minuspoint, siger en af de studerende, Andreas, som ikke ønsker sit efternavn frem.

Men den udmeldte bedømmelsesmetode blev ikke fulgt. I nogle tilfælde blev der givet minuspoint for manglende svar, og det har Andreas og en flok andre studerende klaget over.

- Det er AAU’s vurdering, at det i denne konkrete sag kan have haft en betydning for de studerendes eksamenspræstationer, at bedømmelsen af eksamen ikke blev afviklet i overensstemmelse med den information, der blev meldt ud til de studerende forud for eksamen, skriver AAU til de berørte studerende i et brev som Nordjyske er kommet i besiddelse af.

Ikke første gang

Det er ikke første gang i år, at der er sket fejl i forbindelse med eksaminer på AAU, men denne gang er der tale om en lille, ikke usædvanlig fejl, fastslår AAU's prorektor, Anne Marie Kanstrup.

Prorektor på AAU Anne Maria Kanstrup. Foto: Claus Søndberg

- Det er heldigvis sjældent, vi er nødt til at annullere en eksamen, men omprøver er ikke så sjældne, fortæller hun.

Ved sommereksamen 2022 havde AAU ud af mange tusinde eksamensaktiviteter 86 klager, hvor de studerende i 14 tilfælde fik medhold og tilbud om en omprøve.

- Det skyldes, at vi har vurderet, at der ikke var noget galt med selve eksamen, men det kan der have været for eksempel med informationen forud for eksamen. Hvis det vurderes, at der for eksempel er information som kan have påvirket de studerendes ageren til eksamen, får klagerne medhold og tilbud om en omprøve og så kan de enkelte studerende vælge, om de vil tage eksamen igen. Det er en service, vi giver de studerende, forklarer Anne Marie Kanstrup.

Vælger de studerende, at gå de til omeksamen, er det den nye karakter, der bliver gældende, uanset om den er bedre eller ringere end den tidligere.