Nyt valgforbund: De vil vælte Ulla Astman

NORDJYLLAND:De tre partier Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige går sammen i et borgerligt valgforbund til det kommende regionsrådsvalg.

Målet er at vælte regionsrådsformand Ulla Astman (S) af pinden og erstatte hende med en borgerlig formand, skriver de tre partier i en fælles pressemeddelelse søndag.

- Med Danmarks længste ventelister, lægemangel og et stigende bureaukrati er det for alvor tid til forandring i regionen, siger Venstres spidskandidat Mads Duedahl.

- Region Nordjylland er i dag kendetegnet af en enorm trang til centralisering og total mangel på forståelse for, at sundhed skal udvikles lokalt og tæt på borgerne, lyder det fra Dansk Folkepartis spidskandidat Ib Madsen.

Ved de seneste to regionsrådsvalg har der været tæt løb mellem rød og blå blok, så de tre partier tror på muligheden for en blå sejr:

- Vi har en historisk chance for at få borgerligheden på dagsordenen i regionen. Vi skal vise nordjyderne, at de fortjener et bedre og mere borgernært sundhedsvæsen, siger Nye Borgerliges spidskandidat Gitte Bundgaard i pressemeddelelsen.