Nytåret kan genantænde frygten hos ukrainske flygtninge

NORDJYLLAND:Når klokken slår 00.00 natten til 1. januar, er der stor tradition for, at vi i Danmark skyder året ind med et stort brag i form af raketter og batterier.

Det er dog ikke tilfældet i Ukraine, hvor fyrværkeri som udgangspunkt håndteres af professionelle i de større byer. Derfor opfordrer Vittus Bernlow, der er formand for Agri Nord - Ukrainsk Forening, til, at danskerne tager hensyn til de ukrainere, som er kommet til landet efter Rusland invaderede Ukraine.

- Flere af ukrainerne i Danmark er traumatiseret, efter de har gemt sig i beskyttelsesrum fra krudt og høje brag. Den følelse af frygt kan blive genantændt nytårsaften. Derfor er det vigtigt, at vi tænker os om.

- Jeg vil opfordre til, at vi alle tager hensyn til, at vi har nogle medborgere, som har oplevet en voldsom krig, og som kan blive stærk påvirket af de mange høje lyde, siger Vittus Bernlow.

Vittus Bernlow, formand for Agri Nord - Ukrainsk Forening, opfordrer til at tage hensyn til ukrainske flygtninge nytårsaften. Foto: Agri Nord

Den ukrainske forenings bestyrelse, som består af Vittus Bernlow og fire herboende ukrainere, har forsøgt at forberede ukrainere på, at der fra 27. december til 1. januar er tradition for at antænde fyrværkeri i Danmark.

- De er ikke vant til, at der flere dage i forvejen bliver fyret fyrværkeri af. Jeg ved, at mange ukrainere har snakket med børnene om, at der bliver antændt en masse krudt, som kan give højlydte brag, lyder det fra formanden for den ukrainske forening.

De fem fyrværkeriråd Brug altid beskyttelsesbriller

Brug kun godkendt og aldrig hjemmelavet eller ulovligt fyrværkeri

Hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden

Hold sikkerhedsafstanden og læn dig ikke ind over fyrværkeriet

Gå aldrig tilbage til en fuser Kilde: Sikkerhedsstyrelsen VIS MERE

Han forklarer, at der kan være stor forskel på, hvordan de ukrainske flygtninge bliver påvirket af fyrværkeriet.

- Det kommer meget an på, hvornår de kom til Danmark. Kom de da krigen startede, vil det nok ikke påvirke dem i lige så høj grad, som de der har hørt mange bombardementer.

- Jeg vil tilskynde til, at folk antænder deres krudt væk fra de steder, hvor man ved, der bor ukrainere, siger Vittus Bernlow.

Dansk Erhverv anslår, at danskerne vil købe fyrværkeri for 300 millioner kroner i år. Det er en nedgang på 150 millioner kroner i forhold til 2021.