Nyvalgt nordjysk folketingsmedlem træder tilbage: Det gik ud over helbredet

Det nyvalgte, nordjyske medlem af Folketinget for Moderaterne, Kristian Klarskov, nedlægger sit hverv som folketingsmedlem øjeblikkeligt.

På Facebook forklarer han sin beslutning således:

- Jeg har pr. dags dato valgt at nedlægge mit mandat til Folketinget. Den seneste tids omtale i medierne har i mine øjne været urimelig og ville med garanti have været en hindring for mit arbejde i Folketinget. Både min familie og jeg har lidt under dette, og jeg har kunne mærke, at det gik ud over mit helbred, skriver Klarskov.

Nordjyske har uden held forsøgt at få en kommentar fra Klarskov.

På Christiansborg bliver Klarskov afløst af Mohammad Rona, der blev nummer to på Moderaternes liste i Nordjylland ved folketingsvalget.

Rona fik først besked onsdag morgen.

- Jeg er stadig lidt i chok. Det en fed nyhed, men det selvfølgelig er det ikke den fedeste måde at komme ind på. Jeg har stor respekt for Kristian, siger Mohammad Rona.

Partiet blev advaret

Over de seneste dage har Jyllands-Posten og Politiken skrevet artikler om Kristian Klarskovs historik som iværksætter og investor.

Jyllands-Posten kunne blandt andet berette, at han har en kavalkade af firmaer med kort levetid, blodrøde regnskaber og en konkurs bag sig.

Moderaterne og Klarskov har ellers fremstillet ham som en iværksætter fra det virkelige liv op til og i løbet af valgkampen. En erfaren erhvervsmand med titler som investor, stifter, direktør og bestyrelsesmedlem i flere virksomheder gennem en lang række år.

Kristian Klarskov har også været med til at udvikle partiets erhvervspolitik.

Tirsdag kunne Politiken berette, at der allerede i løbet af valgkampen blev advaret internt i partiet om, Klarskovs karriere som iværksætter ikke nødvendigvis var så succesfuld, som den blev gjort til.

Ifølge avisen sendte tidligere medlem af Moderaternes bestyrelsesmedlem i Nordjyllands Storkreds Eva Lund Eriksen en mail til den nordjyske kredsformand, Rasmus Larsen. Ifølge Eva Lund Eriksen svarede kredsformanden hende aldrig.

