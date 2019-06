Nyvalgt venstrekandidat: Nu skal Nordjylland endnu mere på landkortet

AALBORG: - Nu skal vi over og sætte Nordjylland endnu mere på landkortet. Jeg repræsenterer også Mariagerfjordkredsen, og de har ikke fået valgt en kandidat i mange, mange år, så det skal de mærke, at det har de fået nu.

Sådan lyder det fra nyvalgte Anne Honroé Østergaard, der med hjælp fra listestemmerne fik sat sig på det femte og sidste af Venstres mandater i Nordjylland. Og det har været en intens tid, siden valgstederne lukkede onsdag aften.

- Det begynder mere og mere at gå op for mig, men det har været meget nervepirrende. Vi har ligget så tæt, så det har været meget meget svært at forstå, om det var helt rigtigt. Hver en stemme har virkelig talt her, det er helt vildt, siger Anne Honoré Østergaard.

Hun har det lidt underligt med sit mandat, fordi hun skubbede Maja Torp ud over kanten, trods sidstnævnte faktisk havde flere personlige stemmer.

- Jeg har det faktisk mærkeligt med det. Maja er super dygtig, vi sidder jo sammen i byrådet, og hun har ført en rigtig flot kampagne, og jeg havde virkelig håbet på, at vi ville komme derind sammen, siger Anne Honoré Østergaard