Obelsk pengeregn over Nordjylland

NORDJYLLAND: Det Obelske Familiefond har gennemført årets tredje uddeling, hvor 12,8 millioner kroner har skiftet hænder. Pengene er gået til syv forskellige projekter, hvoraf den største bevilling på 5,5 millioner kroner går til et forskningsprojekt ved Center for Forskning i Regional Dynamik og Ulighed, der er en del af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på AAU.

Projektet med navnet "Danmark i balance" skal blandt andet belyse, hvorvidt den regionale ulighed er steget gennem de seneste 30 år, samt hvilke faktorer og drivkræfter, der i givet fald ligger bag sådan en udvikling. Det er professor Jørgen Goul Andersen, der står bag projektet.

Den næststørste bevilling går til forskning i electrofuels, der er gasformige eller flydende brændstoffer, der fremstilles udelukkende ud fra vand, CO2 og elektricitet, og som kan bruges til at lagre vedvarende energi som fx vindenergi. Et af håbene er derfor, at electrofuels kan bruges til at balancere elnettet i relation til den til tider svingende produktion fra vindmøller.

De andre projekter, der bliver støttet er: Et forskningssamarbejde mellem AAU, Aalborg Universitetshospital og SDU, der forsker i multiresistente bakterier. Samarbejdet får 1,8 millioner kroner.

Projektet Råt&Godt, drevet af Christian Helweg, der med stor succes har hjulpet en lang række utilpassede unge såvel som midaldrende tilbage i job og uddannelse. Bevillingen er på omkring 1 million kroner.

En ny vejrradar til et nyt forskningsmiljø på AAU, der skal gøre det muligt at forudsige ekstreme vejrfænomener bedre. Radaren får 700.000 kroner.

375.000 kroner til at gøre en kunststofbane ved Svenstrup-Godthåb Idrætsforening færdig.

Det nyligt etablerede Nordjysk Center for Kultur og Sundhed (NOCKS), får 300.000 kroner til at styrke og sikre kvaliteten af de kulturprodukter- og oplevelser, der kan fremme både den fysiske og mentale sundhed. Et af de igangværende projekter går under navnet "Kulturvitaminer" og løber over en treårig periode.