Odder med unger stikker hovedet frem på Egholm

EGHOLM:Tydelige spor og glidebanen i sneen på Egholm sladrede for nylig om oddere på Limfjordsøen, og nu har en af øens oddere for første gang vist sig i fuld figur på det vildtkamera, som Henrik Mørch og naturvejleder Esben Buch har sat op på øen.

Billedet er taget natten til mandag, efter man i 14 dage kun har fået det halve af odderen foreviget på kameraet, der er sat op på diget ved Egholm Hage.

- Pludselig var der en kæmpe midt i det hele, fortæller en tilfreds naturvejleder, som også var begejstret ved at høre et par odderunger kalde på en videooptagelse taget med kameraet.

Odderen er forholdsvis sjælden i den danske natur. Omkring 1000 individer regner Esben Buch med, at der lever her i landet. Flest i Jylland, en smule på Fyn og færrest på Sjælland.

På Egholm lever der formentlig to territoriehævdende hunner med unger. Resten af individerne er strejfende hanner.

Odderen trives på Egholm. Foto: Esben Buchs vildtkamera

Når Esben Buch er begejstret for at få odderne fanget på kamera, handler det ikke kun om det smukke syn af de nataktive dyr. Det handler også om få dokumenteret, at odderne lever midt i den linjeføring, hvor en ny motorvej kommer til at gå.

Oddere er omfattet af EU's beskyttelsesdirektiv, hvor det klassificeres som en såkaldt Bilag 4-art, og derfor er det vigtigt for naturvejlederen at få dokumenteret oddernes levesteder, så politikerne ikke skal træffe beslutninger på et forkert grundlag.

-Så sent som i 2021 blev der lavet en opdateret VVM-redegørelse, men der blev kun registreret et enkelt spor af odder. Derfor er det så vigtigt at få alt dokumenteret: Ekskrementer, spor efter oddere, foto- og videomateriale, siger Esben Buch.