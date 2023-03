Odderen må lære at leve med motorvejen

NORDJYLLAND:Den lysbugede knortegås kunne ikke, strandtudsen heller ikke og sandsynligvis kommer odderen heller ikke til at stoppe den kommende 3. Limfjordsforbindelse.

Odderen blev fanget af et vildtkamera forleden, og billedet af det normalt så sky dyr har skabt håb hos modstanderne af den 3. Limfjordsforbindelse.

For odderen er - som de fleste af de pattedyr, der lever vildt i Danmarks - fredet, og derfor beskyttet ved lov. Helt præcist er dyret - der er et rovdyr af mårfamilien - omfattet af EU's beskyttelsesdirektiv, fordi den er klassificeret som en såkaldt Bilag 4-art.

At der lever oddere på Egholm er ikke nogen nyhed.

Dyret stod også nævnt i den seneste VVM-rapport fra 2021, men dengang mente Vejdirektoratet ikke, at odderen stod i vejen for projektet.

- Med etablering af faunapassager for oddere ved motorvejens krydsninger af vandløb vurderes motorvejen ikke at udgøre en væsentlig barriere for odderne, og projektet vurderes derfor at have en ikke væsentlig konsekvens for oddernes muligheder for at yngle og raste i områderne, lød det således i redegørelsen.

Men denne gang er det - mener i hvert Esben Buch, der fandt odderen - anderledes. Han siger til Nordjyske, at billederne beviser, at odderen ikke bare er på udflugt, men rent faktisk lever lever midt i den linjeføring, hvor en ny motorvej kommer til at gå.

Netop bopælen gør en stor forskel, for kan det bevises, vil påstanden om, at EU's beskyttelsesdirektivs er overtrådt, stå stærkere.

Men en ting er EU-direktiver, noget andet er dansk politisk virkelighed, og i sidstnævnte nyder odderen ingen særlig beskyttelse.

For modsat motorvejen har dyret ikke den store politiske opbakning, og det er tæt på usandsynligt, at fundet af odderen kommer til at ændre på det massive flertal, der stadig er for forbindelsen.

Set fra flertallets side vil det være helt vanvittigt, hvis fundet af en odder skulle betyde, at projektet stoppes. På Christiansborg er der hos flertallet en ikke ubetydelig træthed over, at små detaljer som oddere kan forsinke store projekter.

Få projekter har været diskuteret så meget og så længe som 3. Limfjordsforbindelse, og at der nu er dukket en oddermor op er slet ikke nok til at få projektet af bordet. Slet ikke med en regering, der har vist sig klar til at tage alvorlige dyk i meningsmålinger for at få deres planer igennem.

Skulle det endelig blive nødvendigt, kan Transportministeriet søge om dispensation hos Miljøstyrelsen, men det er langt fra sikkert, at det bliver nødvendigt.

Det afhænger nemlig af, hvad Vejdirektoratet finder frem til.

Lige nu er direktoratet i gang med yderligere undersøgelser, og her kommer odderfundet med.

- Vi her pt. ved at supplere den tidligere VVM redegørelse vedr. 3. Limfjordsforbindelse. Så de nye fund af oddere vil blive taget med i den supplerende miljøkonsekvensvurdering, oplyser Vejdirektoratet til Nordjyske.

Når undersøgelserne - der blandt andet også indeholder en opdateret kortlægning af miljøskadelige stoffer i havbunden af Limfjorden - er færdige til sommer, så vil arbejdet med at udarbejde et forslag til en anlægslov, der vil blive fremsat og forventeligt også vedtaget i folketingsåret 2023/2024, gå i gang. Går alt efter regeringens plan vil første spade komme i jorden i løbet af 2025.

Skulle der komme en motorvej over Egholm vil det dog ikke være noget, der truer artens overlevelse. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening er den ikke truet på eksistensen i Jylland - bestanden vokser endda til trods for, at 30-40 oddere hvert år mister livet på de danske veje.

Ingen strækninger er blevet lukket af den grund - på landevejen mellem Holstebro og Viborg er der dog opsat et skilt, der advarer bilister mod krydsende oddere.