Økonomichef bortvist: Mistænkt for svindel for sekscifret beløb

AARS:Det var på grund af stærk mistanke om, at økonomichefen havde tilegnet sig midler fra Aars Boligforening, at man i september valgte at bortvise ham.

Det skriver boligforeningens direktør Brian Larsen i en pressemeddelelse.

Sagen er meldt til politiet, som er i gang med at efterforske sagen. Boligforeningen er dog også selv i gang med en ekstraordinær revision og man frygter på baggrund af den, at man tallet er et større sekscifret beløb.

- Vi er dybt rystede og skuffede over, at en betroet medarbejder har ageret på den måde, som er sket i det her tilfælde. Det er rigtigt ubehageligt for os alle sammen. Vi er ansat til at varetage og formidle folks interesser, og det skal vi jo leve op til, fortæller Brian Larsen til Nordjyske.

Han fortæller, at grunden til at de først går ud med nyheden nu er, at de har villet give tid til, at politiet kunne efterforske i fred og ro.

- Vi skal have fundet hver et komma i den her sag, siger han.

Boligforeningen har i mellem tiden hentet Niklas Carlsen Broe ind til posten foreløbig.

- Han er en af vores nuværende medarbejdere og påtager sig det her job. Det er vi rigtigt glade for, siger direktøren.

Boligforeningen vurderer løbende om de rutiner, man har for at sikre sig mod tab af enhver art, herunder tyveri og bedrageri, kan forbedres.