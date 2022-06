Ølekspert står bag baren, når Skagen Rooftop åbner: Christian glæder sig helt vildt

SKAGEN:Skagen Rooftop åbner til Sankt Hans. Her stiller øleksperten, Christian Andersen, sig bag baren, hvor man inviteres til at komme forbi til en god snak om øl, vin og smag.

- Jeg glæder mig virkelig til at snakke med folk og til at få lov at overraske dem og give dem nogle nye oplevelser med øl og vin, siger Christian Andersen, som for første gang stiller sig bag en bar, men til gengæld har masser af viden og erfaring med især øl.

Christian Andersen står nemlig bag flere bøger om øl, og på vin-området har han allieret sig med Henrik Tachau Kristensen fra Vin- Sprit- og Deli-Centralen i Skagen.

- Vi får 89 forskellige vine på kortet og 20 forskellige på glas. Og jeg glæder mig selv helt vildt til at smage dem, fortæller Christian.

I baren vil der desuden være barserveringer med charcuteri, mandler, nødder, ansjoser, sardiner og lignende.

Det hele kommer til at foregå cirka seks meter over gadeplan og med en udendørs terrasse på 550 kvm og en af byens bedste udsigter, hvis du spørger Ole Rimmen, som er medejer af Skagen Rooftop.

- Vi håber på at kunne indgå i en samlet oplevelse sammen med de andre to restauranter på havnen, Pakhuset og Skagen Fiskerestaurant. For det er helhedsindtrykket af havnen, som gør forskellen for os, og vi passer fint ind her, siger Ole Rimmen.

Fra den store tagterrasse er der udsigt over både lystbådehavn, den arbejdende havn og solnedgang bag Den Svenske Sømandskirke.

Fisk og skaldyr på menuen

Der er plads til 360 mennesker på Skagen Rooftop, og i den modsatte ende af baren ligger restauranten. Her bliver i første omgang plads til omkring 40 gæster, og det bliver kokken, Anders Rex, der kommer til at stå ved komfuret.

I restauranten vil køkkenchefen tilbyde en menu med udgangspunkt i dagens råvarer.

Man kommer nok ikke udenom et fransk præg på maden, da Anders Rex er fransk skolet og har en baggrund fra både Ruths Hotel og Brøndums Hotel og senest Mortens Kro i Aalborg bag sig.

-Det bliver en god blanding af fransk, dansk og italiensk inspireret mad med hovedvægten på fisk og skaldyr, siger køkkenchefen.

Rekrutteringsproblemer

Køkkenet byder på en fast menu, men endnu ikke på et a la carte-kort.

- Det skyldes blandt andet, at det er svært at få personale, og det må vi indrette os efter, så lige nu ser konceptet altså sådan ud, siger køkkenchef, Anders Rex.

Egentlig har selve restauranten også plads til 120 mennesker, men Skagen Rooftop begrænser det i starten til 40 gæster.

Skagen Rooftop åbner Sankt Hans aften, torsdag 23. juni, og fejrer åbningen med fri bar mellem klokken 16.00 og 18.00.