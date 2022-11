Ønsker flere nordjyske børn vaccineret - apoteker deltager

NORDJYLLAND:Børn i alderen 2 til 6 år kan nu få influenzavaccination endnu flere steder i Nordjylland, nemlig på en række lokale apoteker.

Det oplyser Region Nordjylland, som har indgået aftale med apotekernes vaccinationsvirksomhed for at få flere børn vaccineret mod influenza.

Børnene skal ikke stikkes med kanyle, men får næsespray op i hvert næsebor. En vaccine specielt udviklet og godkendt til børn.

I øjeblikket er der lav tilslutning til influenzavaccination af børn, og derfor har Sundhedsstyrelsen besluttet, at der skal være bedre muligheder for at få vaccinen.

I Nordjylland kan børn blive vaccineret på regionale vaccinationscentre og hos en række praktiserende læger. Og altså nu også hos 15 nordjyske apoteker.

Vaccinationssteder til børn Her er det muligt for børn mellem 2 og 6 år at blive vaccineret mod influenza: Praktiserende læger og apoteker. Se muligheder på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Vaccinationscentre. Her er der drop-in-muligheder uden tidsbestilling om eftermiddagen. Se åbningstider og tider med drop-in-muligheder på www.rn.dk Her er de nye steder i Nordjylland: Sæby Apotek

Thisted Svane Apotek

Fjerritslev Apotek

Hurup Apotek

Aabybro Apotek

Pandrup Apotek

Brovst Apotek

Løkken Apotek

Sct. Clemens Apotek, Nykøbing Mors

Aalborg Budolfi Apotek

Aars Apotek

Hobro Apotek

Nørresundby Apotek

Vodskov Apotek

Frederikshavn Svane Apotek Kilde: Region Nordjylland VIS MERE

For nogle borgere kan influenza være alvorlig og udvikle sig livstruende.

Børn i alderen 2 til 6 år får tilbudt influenzavaccination for at undgå at belaste sundhedsvæsenet, og for at beskytte personer, der er i øget risiko for at blive alvorligt syge, oplyser regionen.