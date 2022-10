Okabe er stor - men hun kan sagtens blive meget større

KONCERT

Mina Okabe

Ikke om man forstår, hvorfor hele verden ikke for længst har kastet sig for fødderne af den 21-årige dansk-japanske sanger og sangskriver Mina Okabe og hendes helt indlysende sangtalent. Og smukke, på én gang sarte og stolte stemme.

Flere af hendes sange er nærmest fødte stortræffere. Eller burde være det i et væsentligt større format. Ikke mindst den endog særdeles iørespringende, kækt dansende "Walk Away", som langt de fleste uden tvivl er stødt på et utal af gange i radioen. Uden nødvendigvis at forbinde den med Okabe.

Den styrter lige i øregangen:

"You're messing with my head

'cause I wait for you.

Maybe I've misread all the things you do

Looking for a reason to stay

Why can't I walk away?

Walk away, away from you?".

Ikke for ingenting er den gemt til sidst - som endnu et højdepunkt, lige et ekstra svirp med halen - på hendes nye turné. Inden ekstranummeret, det flotte, stille "Rain" - Okabes helt personlige oplevelse af at være havnet i isolation - en sang, der helt af sig selv vokser i styrke og stemning, efterhånden som resten af bandet finder vej til instrumenterne og ind i sangen.

Der er langt imellem sang- og sangskrivertalenter af Mina Okabes kaliber - man hænger ganske enkelt ved fra først til sidst i hendes fint formede stemningssange, holdt inden for den krystalklare popmusiks rammer, men med små afstikkere til latinamerikanske rytmer og et vist optræk til folk eller country. Altid med det umiddelbart sangbare, nærmest logisk helt fremme.

I betragtning af det stille, til tider lidt indadvendte præg på flere numrene havde det været oplagt at fortælle bare en anelse om baggrunden for dem - men så meget får vi da at vide, at et af de mest markante numre på repertoiret, "Every Second", er skrevet som refleksion over at have så travlt med at gå og bekymre sig, at man glemmer at være taknemmelighed (over eksempelvis venner og familie) og leve i nuet.

Når den første åbenlyse generthed og forlegenhed - og benovelsen over i det hele taget at stå over for et publikum - en dag har lagt sig, skal de enkelte numre nok også få lidt ekstra liv ved at blive hevet væsentligt mere af led (og forsynet med endnu flere soloer) i stedet for som nu, hvor flere stadig bærer et vist præg af at have været indspillet og ikke rigtigt er slebet ordentligt til endnu.

Med sit repertoire og sin yderst udtryksfulde stemme skal Mina Okabe nok nå langt, også med sit aldeles udmærkede tremands-band med god brug af især guitar, men også trommer og bas. Der måtte godt have være sorteret en anelse i udtrykket og skruet en anelse ned for instrumenterne (og måske især for rumklangen) for at få stemmen til at stå klarere. Men Okabe & Co. er i den grad på vej. Mere end de fleste.

Ove Nørhave

on@dnmh.dk

Mina Okabe med band i Intimsalen i Musikkens Hus i Aalborg onsdag aften.

DEM SPILLEDE MINA OKABE

Okay. Miss Those Days. Critical. Always You. I'm Done. Stay Away. Let Me Down. Give A Little Less. Take It Further. Waiting Is A Waste. Think Straight. Talk To Me. Every Second. Walk Away.

Ekstra: Rain.