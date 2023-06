Om to uger er det slut: Lukning af slagteri i Sæby rykkes frem

SÆBY:Det bliver langt hurtigere end ventet, at al aktivitet på slagteriet i Sæby bliver indstillet.

Hidtil har det været planen, at fredag 14. juli ville blive den sidste arbejdsdag for medarbejderne. Men antallet af grise til slagtning er nu kommet ned på et niveau, hvor Danish Crown uden problemer kan håndtere det på koncernens øvrige slagterier i Danmark.

I en pressemeddelelse siger Per Larsen, produktionsdirektør ved Danish Crown følgende:

- Det viser jo desværre meget tydeligt, hvorfor vi så os nødsaget til at indstille slagteriet i Sæby til lukning. Der er simpelthen ikke slagtegrise nok i Danmark til at holde alle vores slagterier i gang. Når vi har indhentet det, vi var bagud som en konsekvens af forårets helligdage, så vil vi have en slagtekapacitet, der markant overstiger vores behov. Derfor har vi valgt at fremrykke lukningen af slagteriet i Sæby tre uger og fritstille medarbejderne.

Fritstillet til sankthans

Antallet af grise til slagtning i Danmark er på ugebasis faldet med over 10 procent det seneste år, og derfor så Danish Crowns bestyrelse i april desværre ingen anden udvej end at indstille et af koncernens seks griseslagterier i Danmark til lukning.

Efter forhandlinger mellem virksomheden og medarbejderne blev lukningen en kendsgerning i midten af maj - og hovedparten af medarbejderne fik deres opsigelser med sidste arbejdsdag fredag 14. juli.

Derfor fritstilles langt de fleste af medarbejderne nu i stedet med virkning fra fredag 23. juni og vil fortsat få deres løn i yderligere tre uger. For de medarbejdere, som er tilmeldt efteruddannelse i den periode, sker der ingen ændringer.

- De seneste par måneder har vi på skift haft enkelte lukkedage på alle vores danske slagterier og forsøgt at fordele nedgangen i antallet af slagtninger ligeligt blandt vores slagterier. Det giver ikke mening at føre den praksis videre, når vores overskydende kapacitet svarer til det, vi kan slagte i Sæby, og lukkedagene hele tiden skaber frustrationer på vores øvrige slagterier. Det tror vi på, at medarbejderne i Sæby vil forstå, selv om det betyder, at deres tid på slagteriet slutter tidligere end forventet, siger Per Laursen videre i pressemeddelelsen.

En del af medarbejderne i Sæby tiltræder fra midten af juli i jobs på slagterierne i Horsens, Ringsted og Blans ved Sønderborg.

Hvorvidt nogle af dem kommer til at begynde på deres nye arbejdsplads tidligere, vil blive afklaret i løbet af den kommende uge.