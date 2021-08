17.000 el-kunder ramt af strømsvigt i Nordjylland

NORDJYLLAND:Et udfald på en transformer på det overordnede el-net i Nordjylland har betydet et større strømsvigt, der blandt andet gav udfald på adskillige lysreguleringer i Aalborgs midt- og vestby.

"Klokken 14:07 skete der en mindre fejl i en højspændingsstation i Nordjylland, som betød, at den elektriske spænding faldt. Borgerne i området kan have oplevet et blink i lyset, ligesom spændingsfaldet kan have medført, at elektriske maskiner stoppede", skrev energinet på deres hjemmeside.

"Blink i lyset", skrev Energinet i første omgang. Strømsvigtet viste sig dog at være mere omfattende.

Lidt senere kunne Energinet fortælle om årsagen til strømsvigtet.

Transformere koblede ud

- I forbindelse med vedligeholdelsesarbejde på Energinets 150 kV station Starbakke vest for Frederikshavn skete klokken 14.07 en fejl, der betød, at to transformere på stationen udkoblede, oplyser Jesper Nørskov Rasmussen, pressechef hos Energinet i en mail.

Dermed forsvandt forsyningen knap 17.200 elforbrugere.

Klokken 14.14 kunne de første forbrugere forsynes igen, og de sidste nordjyske forbrugere havde ifølge pressechefen deres el-forsyning klokken 15.08.

Beklager fejl

- Energinet beklager fejlen og de gener, det har medført, lyder det i mailen fra pressechefen.

Energinet sørger for det overordnede el-net i Danmark - svarende til elektricitetens motorveje, og det er altså her, en transformer faldt ud ved godt 14-tiden.

Nordjyske har snakket med borgere i flere dele af Nordjylland, der alle var berørt af strømsvigtet. Det gælder både i Aalborg, Nørresundby, Sæby, Frederikshavn og Skagen.

