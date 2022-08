Omikron har frit spil: Se hvem der nu får tilbudt PCR-test og vaccination

NORDJYLLAND:Efterår, vinter og indendørsliv ligger foran os, og dermed øges risikoen for en covid-19-smittebølge de kommende måneder. Derfor er der ifølge myndighederne igen behov for at gøre en indsats for at forhindre, at samfundets mest sårbare bliver hårdt ramt af virussygdommen.

Omikron-varianten, der i øjeblikket udgør samtlige smittetilfælde, har frit spil. Den smitter personer, der tidligere har været smittet og den smitter også personer, der er vaccineret.

Det positive er, at de fleste, der smittes, er godt beskyttet mod, at sygdommen udvikler sig alvorligt og evt. kræver indlæggelse. Enten fordi de i forvejen er unge, sunde og raske, eller fordi de er vaccineret eller har været smittet for nylig.

Men som tiden går, aftager beskyttelsen for alle. De ældste og mest sårbare har størst risiko for at blive alvorligt syge, når de bliver smittet. Det er baggrunden for, at man nu skruer op for både test-aktiviteten og begynder at vaccinere udvalgte grupper med et fjerde stik.

Se, hvem der opfordres til test og vaccination i efteråret:

1. Ansatte - hyppige pcr-tests

Fast personale i ældreplejen, dvs. på plejehjem og i hjemmeplejen, opfordres til at tage en PCR-test hver 14. dag. Undtaget er dem, der har været smittet med covid-19 inden for de seneste 60 dage. Det er kommunerne, der skal stå for de kommende PCR-tests i ældreplejen.

F.eks. tager ansatte fra testenheden i Aalborg Kommune ud på plejehjemmene for at teste de ansatte og har også påtaget sig opgaven på Hjørring Kommunes plejehjem.

Løst ansatte i ældreplejen, der ikke har mulighed for at være til steder når der PCR-testes, opfordres til at tage en antigenselvtest, når de møder ind på en vagt. Testudstyret ligger parat på arbejdspladserne.

Også ansatte i sociale tilbud med sårbare mennesker opfordres til at tage en antigen-selvtest hver 14. dag.

2. Pårørende - gratis selvtest

Hvis man er pårørende til ældre over 85 år, der bor på plejehjem eller modtager hjemmepleje, opfordres man til at tage en antigenselvtest, inden man besøger familiens ældre. Det samme gælder, hvis man besøger mennesker, som er særligt sårbare pga. sygdom.

Det er muligt at få udleveret en gratis antigenselvtest på plejehjemmene. Hvis hjemmeboende ældre ved, at de snart får besøg, kan de bede hjemmeplejen medbringe en selvtest, som kan anbringes ved døren og benyttes af pårørende, inden de går ind til den ældre.

Det er i øvrigt stadig muligt for alle at få foretaget en PCR-test på de regionale testcentre, der i øjeblikket tester 400-700 personer dagligt i Nordjylland.

3. Hvis ældre smittes

Beboere på plejehjem, der får symptomer på covid-19, anbefales at blive testet. Det samme gælder beboere i sociale tilbud. Ved smitte på plejehjem følges Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forebyggelse af smitte, som er er beskrevet i en pjece fra styrelsen.

Hvis en borger, der modtager hjemmepleje, har symptomer på covid-19, skal hjemmeplejens ansatte tale med borgeren om, hvad der skal ske, og om der er behov for at kontakte lægen eller bestille tid til test. Lægen kan ordinere medicin, der kan dæmpe sygdommen, men det skal ske tidligst muligt.

Smittede borgere i hjemmeplejen kan kontakte smitteopsporingen for at få råd om, hvordan de skal forholde sig. Hjemmeplejen skal hjælpe med at holde borgeren i selvisolation, og personalet skal benytte værnemidler.

En ny undersøgelse fra Statens Serum Institut viser, at personer, der i begyndelsen af epidemien havde været smittet med den oprindelige Wuhan-virus samt Alfa-varianten, var godt beskyttet mod ny smitte - altså havde opnået en naturlig immunitet. Jo kraftigere symptomer de havde haft, jo bedre var beskyttelsen, men det gjaldt ikke helt så meget for personer over 65 år.

Smitte med de nye varianter, giver imidlertid langt mindre beskyttelse mod en ny infektion end de tidligere - nøjagtig som det er tilfældet med vaccinerne. Derfor indføres særlige tiltag for at beskytte de mest udsatte.

4. Snart gives fjerde stik

Der er snart gået ni måneder siden, mange danskere fik tredje stik, og vaccinens virkning aftager. Det samme gælder den beskyttelse, mange opnåede ved smitte i årets første måneder. Derfor skal bestemte grupper have genopfrisket deres vaccination med et fjerde stik.

Alle beboere på plejehjem bliver tilbud det fjerde vaccinationsstik mod covid-19 fra midt i september - i Nordjylland drejer det sig om 4-5.000 personer. Desuden vaccineres særligt sårbare, som bor i eget hjem.

Fra 1. oktober bliver alle over 50 år tilbudt vaccination med fjerde stik - i den gruppe er der cirka 250.000 nordjyder.

Vaccinationen kan ikke forhindre, at de bliver smittet, men den beskytter dem mod at blive alvorligt syge. Derfor er fjerde stik kun et tilbud til de grupper, der er i størst risiko for alvorlig sygdom.

5. Børn vaccineres ikke

Andre kan stadig få første, andet og tredje stik, men børn og unge er helt ude af programmet.

De bliver kun meget sjældent alvorligt syge af covid-19-varianten omikron, der nu er dominerende. Derfor lukkede myndighederne 1. juli for vaccination med første stik til børn og unge under 18 år, og fra 1. september er det ikke længere muligt for tidligere vaccinerede under 18 år at få deres andet stik.

Vaccinen kan alligevel ikke forhindre, at de bliver smittet og bringer smitten videre, og derfor vurderer sundhedsmyndighederne, at det ikke giver mening at vaccinere børn mellem 5 og 17 år. Kun hvis en læge skønner det nødvendigt, kan børn blive vaccineret. Godt 70.000 nordjyske børn og unge har tidligere fået mindst én vaccination mod covid-19.

Der er delte meninger om, hvorvidt børn bør vaccineres - nogle vurderer, at der aldrig har været behov for det, andre kritiserer, at muligheden nu ikke længere er til stede.

