Omikron i fremgang: Så mange er smittet i Nordjylland

NORDJYLLAND:Lørdag er antallet af konstaterede tilfælde med covid-19-varianten omikron på landsplan steget til 1840. Det skriver Statens Serum Institut i sin nyeste rapport.

Dermed er der registreret 560 nye tilfælde siden fredag, hvor det samlede antal konstaterede tilfælde var 1280.

I Nordjylland er der i alt registreret 115 tilfælde. Der er dermed føjet 21 til siden fredagens rapport - opgørelsen over regionale tilfælde bliver dog lavet med forsinkelse, så det reelle tal må formodes at være højere.

Ifølge rapporten udgør andelen af omikron-tilfælde 2,2 procent af samtlige registrerede coronatilfælde i Nordjylland.

Kun tre kommuner under bekymringsgrænse

Siden fredag er der registreret 387 nye covid-19-tilfælde i Nordjylland. Der er 14 nye indlæggelse, hvilket betyder, at der er fire flere indlagte end fredag til gengæld tre færre på intensiv, hvor der nu er indlagt 7 patienter - heraf fem i respirator.

Blandt de nordjyske kommuner er det fortsat Vesthimmerland og Frederikshavn, der er hårdest ramt, når man ser på incidenstallet. I Vesthimmerland har man registreret 729,53 coronasmittede pr. 100.000 indbyggere, mens Frederikshavn har 724,03.

Siden fredag er Rebild Kommune også gledet over bekymringsgrænsen på 400 smittede pr. 100.000, som gør at sundhedsmyndighederne anbefaler særlige tiltag som blandt andet opdeling af eleverne i skolerne og at aflevering i institutionerne foregår udendørs i videst muligt omfang.

Rebild Kommune har lørdag et incidenstal på 424,84 efter at have registreret 130 nye tilfælde siden fredag.

Ud af de 11 nordjyske kommune ligger nu kun Thisted, Morsø og Læsø under bekymringsgrænsen.

På landsplan har blot 11 kommuner incidenstal under 400.