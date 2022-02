Nordjysk kommune har landets højeste corona-incidens

NORDJYLLAND:Hvis du synes, at utroligt mange af dine venner og kollegaer er smittede med coronavirus - og måske også er syge med covid19 - så er du ikke helt galt på den.

Coronaen raser nemlig i Nordjylland, der er landets suverænt hårdest ramte region lige nu. Tirsdagens tal viser, at 7,3 procent af alle nordjyder har fået en positiv pcr-test inden for de seneste syv dage - på andenpladsen kommer Region Midtjylland, hvor det tilsvarende tal er 6,5 procent.

De nordjyske incidenstal Aalborg 7640 (16.866 i faktiske tal) Rebild 7492 (2298) Brønderslev 7414 (2685) Vesthimmerland 7394 (2681) Morsø 7223 (1449) Thisted 7043 (3032) Jammerbugt (2657) Mariagerfjord 6888 (2864) Hjørring 6819 (4348) Frederikshavn 6786 (3989) VIS MERE

Og på sidstepladsen ligger Region Hovedstaden, hvor det er 3,8 procent af befolkningen, der har været smittet inden for de seneste syv dage. Det er i stærk kontrast til begyndelsen af epidemien, hvor det var Region Hovedstaden og specielt kommunerne på Vestegnen, der lyste rødt på corona-barometeret, men nu er billedet altså vendt.

Inden for Region Nordjylland (og dermed også på landsplan) er det Aalborg Kommune, der ligger i top, skarpt forfulgt af Rebild, Brønderslev og Vesthimmerland. Derefter kommer Morså Kommune med en lidt lavere incidens, så Thisted og Jammerbugt. Et lille trin ned derfra ligger Mariagerfjord, Hjørring og Frederikshavn kommuner. I bund ligger Læsø, men på grund af kommunens størrelse er den lidt uden for nummer.

Også positivprocenten inden for de seneste syv dage er helt i top i Region Nordjylland.

Som i resten af landet følger antallet af indlæggelser og alvorligt syge ikke med de voldsomme smittetal, men som sagt: Hvis der synes at være mange tomme stole omkring dig, fordi dine kollegaer er smittede og måske også syge, så er det ikke bare dig. Og hvis du har familie og venner i københavnsområdet, der ikke helt kan fortælle den samme historie, så er den god nok: Corona er kommer efter nordjyderne, og turen gennem Himmerland til Aalborg er den værste, groft sagt.