Omskæring eller ej? Det skal man da selv kunne bestemme!

”Næste gang, der er et barn, der er ved at dø af en omskæring, så tilfalder ansvaret de medlemmer af Folketinget, der går ind for omskæring. Vi føler ikke længere, at vi har ansvaret.”

Ordene blev sagt af Joachim Hoffmann Petersen, formand for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, i forbindelse med et møde i Folketingets Sundhedsudvalg først på ugen. Selskabet var inviteret, efter at det sammen med Dansk Jordemoderfagligt Selskab og Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker havde forladt en arbejdsgruppe, der sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed skulle udarbejde et notat til en vejledning om ikke-medicinsk omskæring af drengebørn - altså rituel omskæring.

Striden bunder i flere forhold. For det første påpeger kritikerne, at omskæring altid bør ske, mens barnet er under fuld narkose - det sker i forbindelse med omskæring af medicinske årsager, men er ikke et krav, hvorfor almindelig smertelindring og lokalbedøvelse kan være nok. For det andet bør det kirurgiske indgreb kun foretages af lægefagligt personale, fastslår kritikerne, mens reglerne i dag siger, at operationen kan uddelegeres til en medhjælper.

I princippet bør der ikke være noget at diskutere på den medicinske front. Når flere faggrupper på den måde råber vagt i gevær og melder, at vi skal stramme op for at handle forsvarligt, skal der rettes ind. Specielt når det handler om små drenge, der på ingen måde kan varetage ansvaret for sig selv.

Men er tiden ikke er kommet til at gøre op med den rituelle omskæring? Til at vi siger nej til at foretage ikke-nødvendige kirurgiske indgreb på mennesker, der ikke kan sige til eller fra?

Et forbud mod rituel omskæring vil komme i konflikt med religioner og årtusindgamle traditioner. Og da vi har religionsfrihed i Danmark, vil et forbud kunne udlægges som et indgreb i netop retten til at tro.

Respekt for det. Men den religiøse frihed må ikke indeholde muligheden for at lave et fysisk indgreb, der ikke er medicinsk betinget, på et andet menneske - og det er fjernelsen af et stykke forhud, som er en helt naturlig del af drengekroppen, ikke.

I Danmark får personer friheden til at bestemme over sig selv, når de fylder 18 år. Indtil da er tatoveringer, odds og andre former for pengespil, køb af stærk spiritus og tobak, bilkørsel, optagelse af lån og underskrivelse forpligtende aftaler og meget andet forbudt. Det har vi besluttet for at beskytte børn og unge.

Skal vi ikke også beslutte, at en mand skal være 18 år, før han kan omskæres uden anden grund end sin tro? Så er han myndig til selv at tage ansvar for både sin krop og sin overbevisning.