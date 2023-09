Omstridt hesteavler har betalt skyhøje bøder for vanrøgt

Direktør og hesteavler John Byrialsen har de seneste uger været i offentlighedens søgelys efter anklager om vanrøgt af heste og en sag, hvor politi og myndigheder fandt cirka 50 nedgravede heste i et område ved Viegård Stutteri nær Skals.

Selv afviser John Byrialsen, at hans heste bliver behandlet dårligt.

På baggrund af en række aktindsigter kan TV 2 nu afsløre, at der i de seneste år er blevet uddelt bøder for brud på dyrevelfærdsloven i et antal og på beløb, som ifølge eksperter på området er uhørt høje.

Samlet set beløber bøderne sig til 665.000 kroner. Bøder, som John Byrialsen har fået for uforsvarlig og groft uforsvarligt behandling af sine heste, viser de bødeforlæg, som TV 2 har set.

Ginnie Hørning er formand for Faggruppe Heste i Den Danske Dyrlægeforening. Hun vil ikke udtale sig om den konkrete sig, men hun vil gerne fortælle, at bøder i den størrelse ER usædvanlige.

- 200.000 kroner er en ualmindelig stor bøde. Jeg mindes ikke, at jeg er stødt på så høje bøder før i forbindelse med hestehold. Hvis bøder bliver så høje, kan det vidne om, at der er en række forudgående bøder, eller at myndighederne har fundet mange forseelser ved en kontrol, siger hun til TV 2.

Flere eksperter efterlyser nu en mere håndfast reaktion fra myndighederne.