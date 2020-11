Ond debat: Fra rød diktator til spil med menneskeliv

NORDJYLLAND:Den demokratiske samtale er ramt af corona. Vi hører i disse dage stemmer, der kalder statsminister Mette Frederiksen for en ”rød diktator”, og politiske ledere deltager i demonstrationer side om side med plakater, hvor på statsministeren er afbilledet i naziuniform. Fra modsat side hører vi røster, der beskylder de borgerlige for at være ligeglade med, om udsatte grupper klarer sig igennem pandemien, og for at sætte økonomi over folkesundhed.

Det er ikke rart at lægge øre til.

Her på NORDJYSKE får journalister og lederskribenter, herunder jeg selv, en ublid medfart, når vi retter kritiske spørgsmål til regeringen for dens beslutning om at nedlukke de syv kommuner i Nordjylland. Vi må tåle kritikken, selvfølgelig. Når man deler ud, må man også kunne tage imod. Men når selv fremtrædende politikere i lokalsamfundet frem for at angribe vores argumenter og dokumentation i stedet angriber vores udseende og personlige karaktertræk, afsporer det samtalen.

Det er ærgerligt.

Vi har som samfund længe diskuteret, hvordan fremkomsten af sociale medier har skabt et usundt debatklima. Vi søger bekræftelse af vores egne synspunkter i algoritme-skabte ekkokamre på Facebook, og når vi konfronteres med anderledes holdninger, reagerer vi vredt og sparker til manden frem for bolden.

Nu skal vi huske, at ikke alt var bedre i gamle dage. Før de sociale medier havde vi mere eller mindre de samme nyhedsleverandører, og vi måtte stole på, at de var objektive og gav plads til forskellige synspunkter, og på den måde var holdninger, vi var uenige i, ikke fremmede for os, men noget vi kunne forholde os nogenlunde sagligt til. Men der er ingen tvivl om, at de sociale medier har givet en platform til synspunkter, som tidligere druknede i den brede konsensus hen over midten, og det er et demokratisk sundhedstegn, at de holdninger kommer frem.

Under coronakrisen, især i minksagen, er dårligdommene i debatkulturen dog bragt til højder, der giver grund til bekymring. Den grundlæggende tillid til, at vi alle vil det bedste for samfundet, men på forskellig måde, synes at være brudt. Når Mette Frederiksen beslutter at lukke minkerhvervet, er det som følge af magtsyge og ikke et oprigtigt forsøg på at stoppe smittespredning. Når oppositionen ikke længere uden videre lægger stemmer til regeringens restriktioner, er det et kynisk, politisk spil med menneskeliv som indsats og ikke et oprigtigt forsøg på at bidrage til de bedst mulige løsninger. Det nærmer sig amerikanske tilstande, hvor to stammer står uforsonligt over for hinanden, og ingen gør forsøg på at ville forstå modparten.

Lad mig slå fast: Når NORDJYSKE kritisk undersøger regeringens beslutninger for Nordjylland, er det ikke, fordi vi er blå. Når NORDJYSKE tidligere kritisk har undersøgt beslutninger truffet af borgerlige politikere – og uden tvivl også kommer til at gøre det i fremtiden – er det ikke, fordi vi er røde. NORDJYSKE stiller kritiske spørgsmål til både blå og røde og alt derimellem, fordi det er opgaven for et frit og uafhængigt medie. Vi er kritiske, fordi vi mener, at det er i Nordjyllands interesse, og jeg vil fastholde, at vores arbejde har gjort gavn. Vi udfordrede regeringens og sundhedsmyndighedernes urimelige skræmmebillede af Nordjylland som et potentielt nyt Wuhan og medvirkede til at få det manet i jorden. Vi gjorde de store økonomiske og personlige konsekvenser for borgere, minkavlere og andre erhvervsdrivende synlige for hele landet. Vi har senest afdækket fejl i regeringens beslutningsgrundlag for nedlukningen af de syv kommuner, og ingen er tjent med fejl i så vigtige beregninger.

Sideløbende har vi dagligt sørget for at bringe vigtig information fra myndighederne videre til de nordjyske læsere, vi har stillet kritiske spørgsmål til dem, der ikke fulgte anbefalingerne, og vi har hver eneste dag givet både regering, opposition og myndigheder mulighed for taletid i vores medier, som da vi i denne uge havde statsministeren igennem live en time på nordjyske.dk og på Radio ANR, hvor hun besvarede spørgsmål fra både kritiske og sympatiserende nordjyder.

Vi har tillige åbnet spalterne for kritik af vores egen dækning. Det hører med til en demokratisk samtale. Jeg håber, at endnu flere vil deltage i den debat, og jeg håber, at det i lidt højere grad kan blive en debat på indhold og ikke personer. Jeg vil især gerne opfordre til, at man skriver, hvis man finder faktuelle fejl i vores dækning. Vi er ikke ufejlbarlige, og bliver vi gjort opmærksomme på fejl, retter vi dem, som vi er forpligtede til i henhold til medieansvarsloven og reglerne for god presseskik. Men det er altså ikke en fejl, når vi som medie stiller et kritisk spørgsmål. Det bringer vi ikke et dementi for at have gjort, og vi undskylder det ikke.

Lad os håbe, at Nordjylland er kommet gennem det værste i coronakrisen, og lad os få en konstruktiv debat om, hvordan vi sammen får Nordjylland gennem det sidste stykke - på et så oplyst grundlag og med så få menneskelige og økonomiske omkostninger som muligt. Det er jo det, vi alle er interesserede i.