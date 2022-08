Personaleflugt vækker bekymring: Så stort er problemet på sygehusene

NORDJYLLAND:- Det er en kedelig tendens.

Sådan siger Bent Wulff Jakobsen, der er chef på Klinik Medicin og Akut, som er en af de klinikker på Aalborg Universitetshospital, hvor personalesituationen er kritisk. Her betyder problemerne med at rekruttere og fastholde nemlig, at man i stigende grad er tvunget til at benytte sig af arbejdskraft fra eksterne vikarbureauer.

Og det er et problem, forklarer Bent Wulff Jakobsen. I første omgang for de fastansatte - og for arbejdsroen.

- Det er uhensigtsmæssigt, at vores faste personale fra tid til anden skal forholde sig til nye medarbejdere, som ikke har deres faste gang på afdelingen. Nogle har aldrig været der før og ved for eksempel ikke, hvor medicinrummet eller depotet er. Det betyder noget for arbejdsgangene og relationerne på afdelingen, og derfor er fast personale klart at foretrække, siger klinikchefen, der dog påpeger, at vikarudgifterne - stadig - kun udgør en meget lille del af det samlede budget.

- Men når det er sagt, er det en kedelig tendens, som påvirker de enkelte afdelinger, understreger han.

Bent Wulff Jakobsen er klinikchef på Klinik Medicin og Akut ved Aalborg Universitetshospital.

Et udbredt problem

Det er ikke kun på Klinik Medicin og Akut, at den er gal. I Region Nordjylland er udgifterne til eksterne vikarer blevet fordoblet på blot to år - fra 19,5 millioner kroner i 2019 til 41 millioner kroner i 2021. I 2022 er regningen - i løbet af årets første syv måneder - allerede løbet op i 34 millioner kroner.

Udviklingen vækker dyb bekymring hos regionsrådsformand Mads Duedahl (V), der ikke lægger skjul på situationens alvor.

- Det er en af sundhedsvæsenets største udfordringer. Hvis ikke den største.

- Vi er i en tid, hvor der er mere og mere brug for dygtigt sundhedspersonale. Der bliver flere og flere opgaver. Flere ældre. Flere kronikere. Det presser os nok i forvejen, og så er det et stort problem, at det samtidig er svært at rekruttere, siger han.

Regionsrådsformanden mener, at situationen har konsekvenser på flere fronter. I sidste ende også for borgerne.

- For det første presser det vores budgetter. For det andet er der tale om folk, der ikke er en del af et fast team. Og det med at have faste kollegaer og faste arbejdsopgaver giver jo højere kvalitet i den service, vi kan tilbyde vores borgere. Derfor er det en enorm udfordring, siger han.

Regionsrådsformand Mads Duedahl (V) ser med stor alvor på situationen. Arkivfoto: Martin Damgård

Stor vagtbelastning

Ifølge regionsrådsformanden bunder rekrutterings- og fastholdelsesproblemerne i flere ting.

- Mange kan ikke overskue at varetage en fuldtidsstilling. Arbejdsmiljøet er under pres, og lønnen er også bedre som vikar. Derfor er der desværre mange, der forlader faget - eller forsvinder ud i vikarbureauerne, siger Mads Duedahl.

Bent Wulff Jakobsen, chef på Klinik Medicin og Akut ved Aalborg Universitetshospital, mener også, at det er afgørende at skabe bedre arbejdsvilkår, hvis udviklingen skal vendes. Først og fremmest handler det om selve arbejdsbelastningen, mener han.

- De afdelinger, der har en stor vagtbelastning, har særligt svært ved at rekruttere. Det kan vi se. Så det er vigtigt, at den bliver reduceret, siger klinikchefen, der forklarer, at covid-19 har slidt på klinikkens sengeafdelinger - og presset medarbejderne i en grad, der har betydet, at mange har søgt andre veje.

Derfor er problemet heller ikke nemt at løse, mener Mads Duedahl. Tværtimod.

- Hvis der var et let svar på den her udfordring, havde landets fem regioner nok løst den for længst. Vi bliver nødt til at gå i dialog med vores medarbejdere om, hvordan man kan skabe en bedre og mere overskuelig arbejdsdag, som passer bedre til den enkeltes hverdags- og familieliv. Men det er svært, når der bliver færre medarbejdere til at klare flere opgaver, siger han.