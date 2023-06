Operation X sendte muldvarp ind hos Helgstrand: Nu raser hestemilliardæren

Det undersøgende tv-program Operation X har haft en muldvarp inde i staldene hos Helgstrand Dressage i Uggerhalne.

Det skriver virksomheden selv i en pressemeddelelse, hvor stifter og administrerende direktør Andreas Helgstrand langer kraftigt ud efter TV 2.

- Det er utrolig krænkende og stærkt bekymrende, at vores medarbejdere og jeg har fået krænket privatlivets fred udelukkende for at skabe en spændende dokumentar, skriver han.

I en mail til Nordjyske bekræfter TV 2, at stationen arbejder på en dokumentar om Helgstrand Dressage. Den skal efter planen sendes næste år.

- Vi ønsker ikke at kommentere indholdet af programmer, der endnu ikke er færdige og publicerede, skriver redaktionschef for TV 2 Dokumentar, Michael Nørgaard.

Andreas Helgstrand tager i pressemeddelelsen "skarpt afstand fra", at TV 2 har lavet skjulte optagelser.

- Alle, der har med tilridning af heste at gøre, ved, at heste er store og stærke, og at det ofte kræver hjælpemidler. Det bruger vi også her hos os. Det ville vi da gerne have vist TV 2, skriver milliardæren.

Michael Nørgaard oplyser i en mail, at stationen kun bruger skjult kamera, når "dokumentationen ikke kan indhentes på anden vis".

- Vi anvender kun skjult kamera for at dokumentere og afdække væsentlige samfundsrelevante forhold.

Han tilføjer, at TV 2 har tilbudt Andreas Helgstrand, at han kan se de relevante passager af de skjulte optagelser uden, at det bliver filmet.

Sidste år bragte Nordjyske en lang række kritiske artikler om Andreas Helgstrand og Helgstrand Dressage. Her blev det beskrevet, hvordan flere nuværende og tidligere forretningspartnere blev ført bag lyset af den magtfulde hestehandler.

Nogle af anklagerne har Andreas Helgstrand afvist, andre har han ikke ønsket at svare på.

Artiklerne har blandt andet afsløret, hvordan en hovedrig nordjysk investor blev vildledt til at betale over en halv million kroner for en hest på en auktion i efteråret 2020, mens Andreas Helgstrand havde lavet en studehandel bag om ryggen på ham og fået aflyst det høje hammerslag.

I den omtalte sag har Andreas Helgstrand afvist at svare på Nordjyskes spørgsmål.