Oplev Nordjylland til fods eller på cykel: Her er nogle af de bedste steder

Coronapandemien har fået danskerne til at søge mod den frie natur, og det har øget tilstrømningen af cykel- og vandreturister i naturlandskabet. Nordjylland rummer en perlerække af rekreative områder, hvor der er rig mulighed for fysiske aktiviteter i naturskønne omgivelser.

I lyset af coronapandemien opsøger flere og flere danskere autentiske naturoplevelser, og det har medført en stigende efterspørgsel på rekreative aktiviteter. Interessen for friluftsoplevelser har allerede været støt stigende i flere år, og ifølge Dansk Cykelturisme er antallet af cykelturister i Danmark vokset med over 40 procent i perioden fra 2012-2017, mens vandreturismen også er i positiv fremgang. Denne tendens ser ud til at fortsætte det kommende år, hvor mange danskere viser interesse for at hoppe i cykeltøjet og vandrestøvlerne og begive sig ud i det fri. Nordjylland byder på en lang række rekreative områder, hvor cykel- og vandreentusiaster kan få pulsen op i naturskønne omgivelser.

Idylliske naturoplevelser og rige sanseindtryk Danmark er et af de lande i verden, hvor man cykler allermest, og Nordjylland rummer gode muligheder for cykelturister, som gerne vil udforske de unikke nordjyske naturomgivelser på to hjul.

Kystsporet er Danmarks største natur- og oplevelsesspor, som åbner i sensommeren 2021 med indvielse i weekenden 4.-5. september. Det 220 kilometer lange kystspor fra Vorupør i syd til Blokhus i nord forbinder en stor del af eksisterende spor på vestkysten til en spritny rekreativ strækning med unikke natur- og kulturoplevelser. Her har cykelturister rig mulighed for at gå på opdagelse i varierende naturlandskaber og dreje af til kystbymiljøerne ved Vesterhavet, der byder på en lang række lokale kulturperler.

Øer med oplevelser og idyl

Solskinsøen Læsø danner ligeledes ideelle rammer for cykelturister og byder på smukke naturområder med udsigt over det brusende Kattegat. Øen er kendt for sit flade terræn med mange cykelstier, og det skaber et oplagt udgangspunkt for en idyllisk cykeltur.

Limfjordens største ø, Mors, rummer skønne cykeloplevelser med åbne vidder og kontrastfulde naturområder. På Mors finder man den 170 kilometer lange Solrute, som fører hele vejen rundt om øen og tager cyklister gennem byerne og langs den rolige Limfjord. Øens afvekslende natur giver et væld af forskellige sanseindtryk og spænder fra maleriske molerklinter med askelag fra forhistoriske vulkanudbrud til frodige landbrugsområder og stille plantager.

Natur og god motion

Mountainbiking er blevet yderst populært i de seneste år, og sportsgrenen trækker flere og flere motionister til, som gerne vil udforske naturen på tæt hold og styrke kroppen på samme tid.

Ved Vesterhavet finder man en af de mest populære mountainbikeruter i Nordjylland. Den udfordrende Slettestrand-rute snor sig igennem skønne naturområder langs vestkysten og er en del af Feriecenter Slettestrand, hvor cykelturister kan overnatte i centrets mountainbike camp. Campen har en dedikeret teknikbane, der giver ryttere unik mulighed for at få finpudset deres teknikker af uddannede instruktører.

Skønne Rebild Bakker. Foto: Fælles Vækst

I naturskønne Rold Skov ved Rebild ligger en af Danmarks mest omfattende mountainbikespor, der er velkendt for rutens meget udfordrende og kuperede terræn, som kræver teknisk snilde.

Tornby Klitplantage ved Hirtshals rummer endnu en populær rute, som fører gennem det smukke klitlandskab, der breder sig langs vestkysten. Her kan cykelturister prøve kræfter med et bakket landskab og afvekslende terræn. Ruten er anlagt med god plads til at trække mountainbiken undervejs, hvis nogle af strækningerne bliver for krævende, hvilket falder i særligt god jord hos nye ryttere.

Fredfyldt vandring

Vandring vinder i stigende grad indpas i mange danskeres fritidsvaner, og her skiller Nordjyllands vandreoplevelser sig særligt ud fra mængden. Regionen rummer nemlig tre certificerede premium vandreruter, som lever op til de skrappeste krav i Europa. Det sikrer nordjyske naturoplevelser i særklasse for vandreturister.

Mariager Fjords Panorama-rute strækker sig fra Hobro til Bramslev Bakker og er Danmarks første certificerede vandrerute. Ruten kombinerer vandring ad forskellige stier, græsspor og grusveje med smuk udsigt over fjorden samtidig med, at man har mulighed at komme tæt på græssende dyr.

I Rebild National Park og Rold Skov finder man den certificerede Rebild Bakker-rute, der byder på skønne naturomgivelser med bakkelandskaber og et urørt skovområde. Her kommer vandregæsterne desuden forbi Ravnkilden, hvor der er unik mulighed for at fylde drikkedunken med køligt drikkevand til resten af vandreturen direkte fra kilden.

Med sit varierende terræn er den certificerede Tranum-Fosdal-rute oplagt til en vandretur med høj puls. Ruten fører gennem et afvekslende og smukt naturlandskab, hvor vandreturister blandt andet kan nyde udsigten over Vesterhavet og det marine forland langs vestkysten.

Idyl på Mors. Foto: Fælles Vækst

I Nordjylland ligger også Danmarks første nationalpark og største vildmark, Nationalpark Thy, som byder på unikke og varierende naturomgivelser. Her kan gæster vandre gennem storslåede klithede-landskaber langs nordvestkysten og fornemme områdets vindblæste skønhed. I nationalparken har vandregæster rig mulighed for enten at følge afmærkede ruter eller at udforske det øde naturlandskab på egen hånd.

Hærvejen er en af de længste og mest varierende vandreruter i Danmark, der strækker sig langs den jyske højderyg fra Frederikshavn i nord til Padborg i syd. Vejen er tidligere blevet brugt som handels- og pilgrimsvej, og der er derfor rig mulighed for historiske oplevelser, mens man vandrer gennem skønne naturlandskaber og forbi summende byliv. På den nordjyske strækning af Hærvejen kan man blandt andet opleve den idylliske havneby Frederikshavn, det skovklædte og bakkede højland i Hammer Bakker, den rolige Limfjord ved Aalborg og det kuperede landskab mellem fjorde og åer i Himmerland.