Oplysningsforbund i krise: Erklærer sig selv konkurs

Det er slut med liv i lokalerne hos AOF Nord.

Mandag har bestyrelsen for oplysningsforbundets nordjyske afdeling erklæret sig selv konkurs.

- Det betyder, at AOF Nord lukker med øjeblikkelig virkning. Al undervisning er aflyst foreløbig frem til og med 9. oktober, og det betyder også at mail og telefoner ikke besvares, meddeler bestyrelsen for AOF Nord i en pressemeddelelse.

Beslutningen kalder bestyrelsen selv "nødvendig og ansvarlig", og det handler ifølge Nordjyskes oplysninger om problemer med at tiltrække kursister og dermed omsætning. Ifølge cvr-registret havde AOF Nord op til konkursen 56 ansatte.

AOF Nord oplyser, at der arbejdes på, at en anden aktør på markedet kan overtage aktiviteterne, så kursister og samarbejdspartnere kun kommer til at mærke en mindre ulempe.

AOF Nord oplyser, at resultaterne af det arbejde meldes ud i løbet af kort tid, og at kursister og samarbejdspartnere så vidt muligt bliver orienteret direkte, når fremtiden er på plads.

Det arbejde varetages af en kurator fra advokatfirmaet Vingaardshus i Aalborg.

AOF Nord dækker ifølge oplysningsforbundet egen hjemmeside aktiviteter i Aalborg, Frederikshavn, Thisted, Jammerbugt, Rebild og Mariagerfjord kommuner.

AOF er en landsdækkende sammenslutning af aftenskoler, daghøjskoler og sprogcentre. AOF blev dannet i 1924 af LO, Socialdemokraterne, Det kooperative Fællesforbund og arbejderbevægelsens ungdomsorganisationer.