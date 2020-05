Opmærksomhed på uopmærksomhed: Så mange nordjyder blev sigtet

NORDJYLLAND:I sidste uge havde politiet opmærksomheden rettet mod uopmærksomhed i trafikken - og det gav en stribe sigtelser til bilister, der ikke overholdt færdselsloven.

Alt i alt blev 50 trafikanter sigtet for at benytte håndholdt mobiltelefon - tallet er en samlet total for førere af personbiler, varevogne, lastbiler, knallerter og cykler.

38 bilister blev sigtet for ikke at bruge sikkerhedssele.

Ingen nordjyder blev nappet af politiet for at køre over for rødt/gult lys under kampagnen.

Uopmærksomhed er årsag til ulykker • I en tredjedel af alle trafikulykker er uopmærksomhed en afgørende faktor. • I gennemsnit foretager vi os distraherende ting i 30% af den tid, vi kører bil. • 70 % af dét, der distraherer os, foregår inde i bilen. Gode råd: • Drop mobilen og sociale medier, når du kører bil.• Hold ind til siden, hvis du skal indstille din GPS eller ringe.• Hold ind til siden og få ro i bilen, hvis børnene er urolige og kræver din opmærksomhed. • Lad være med at lede efter ting, du taber. Kør ind til siden - eller vent til du kommer frem. • Kig på trafikken, også mens du taler med dine medpassagerer. Kilde: Rigspolitiet VIS MERE

De samlede tal for hele landet lyder på 859, der benyttede håndholdt mobiltelefon, 438 der ikke havde spændt sikkerhedsselen samt 120, der kørte frem for rødt/gult lys.