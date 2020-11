Oppositionen retter skytset mod Mette Frederiksen: De lugter blod, mener kommentator

At fødevareminister Mogens Jensen i dag har trukket sig fra sin post på grund af minkskandalen, har for alvor skabt røre på Christiansborg.

Men Mogens Jensens beslutning om at trække sig betyder langt fra, at sagen stopper der. Flere fremtrædende politikere fra blå blok kræver nu, at der dels sættes en kommisionsundersøgelse af minkskandalen i gang. Samtidig lyder der fra flere sider krav om, at også statsminister Mette Frederiksens rolle i sagen skal undersøges til bunds.

- Det hele lugter af, at der i koordinationsudvalget, som statsministeren jo i, er truffet en beslutning i vild hast, som ikke har haft hjemmel i lovgrundlaget. Min mavefornemmelse siger mig – også med min erfaring som minister – at der er mere at komme efter her, siger Mai Mercado, gruppeformand i Det Konservative Folkeparti, til NORDJYSKE.

- Vi bliver nødt til at få alt frem i denne sag, og det eneste logiske er at få nedsat en kommisionsundersøgelse, så embedsmændene kan afhøres, og vi kan få klarhed for, hvem der vidste hvad, hvornår. For folkestyret og for borgernes skyld skal vi have en mink-kommission. Der har jeg selvfølgelig en forventning om, at de partier, der oprindelig stemte for en instrukskommission i Støjberg-sagen, også vil kunne se, at denne type undersøgelse skal iværksættes, fortsætter Mai Mercado.

Pres fra flere partier

Samme toner lyder fra både Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, fra Liberal Alliances leder, Alex Vanopslagh, og fra Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl.

De kræver alle, at der sættes gang i en uvildig undersøgelse i gang af, om Mette Frederiksen eller andre ministre i det magtfulde koordinationsudvalg var med til at træffe beslutningen om at presse den ulovlige ordre om aflivning af alle mink i landet igennem.

- Det er nødvendigt med en undersøgelseskommission af denne skandale. Ansvaret går højere op i regeringen, og det synspunkt er vi kun blevet bestyrket i, efter at vi i dag har fået redegørelsen i sagen, siger Kristian Thulesen Dahl til NORDJYSKE.

- Noget tyder på, at Mogens Jensen og hans ministerium godt vidste, at der manglede et lovgrundlag, men at det hastede, og at beslutningen derfor blev tvunget igennem og siden forsøgt bortforklaret. Danskerne har krav på, at den måske største skandale i nyere tid bliver afdækket. Min konklusion er samtidig, at Mette Frederiksens rolle selvfølgelig skal undersøges. For hvis hun har vidst, at der er sket noget ulovligt, så har hun jo pligt til at stoppe det. Og i disse coronatider kan man undre sig over, at alle de her tiltag åbenbart kan sættes i værk, uden at der på noget tidspunkt er nogen, der orienterer statsministeriet og siger det videre opad i systemet, siger Dansk Folkepartis formand.

Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen mener også, at der er behov for at nedsætte en kommission, som skal kulegrave forløbet.

- Vi ved, at man i regeringens koordinationsudvalg, hvor statsministeren sidder for bordenden, har truffet den ulovlige beslutning om nedslagtning af alle mink i Danmark. Hun vælger så at sige nu, at det var Mogens Jensen, der gjorde det, og han må tage ansvaret for det. Det er ikke en ordentlig måde at være leder på, og det er ikke en ordentlig måde at stå ved det ansvar, som man har som statsminister, siger Jakob Ellemann-Jensen til TV 2.

Oppositionen lugter blod, siger kommentator

Men er ansvaret så i sidste ende Mogens Jensens? Eller er det også Mette Frederiksens?

Det var statsministeren selv, der på et pressemøde for to uger siden lod vide, at minkavlere i hele landet skulle aflive deres mink, uanset om de var smittet af coronavirus eller om de var raske. En beslutning, der altså siden har vist sig at være Grundlovsstridig.

Ifølge Erik Holstein, politisk kommentator på Altinget, er hele sagen et sandt rod for regeringen. Han mener dog alligevel ikke, at det kan komme til at koste statsministeren hendes politiske liv.

- Forløbet har været ekstremt uskønt og uprofessionelt og står egentlig i skarp kontrast til det indtryk, Mette Frederiksen ellers har efterladt under coronakrisen. Hun og regeringen har her begået et regulært fuck up. Det er selvfølgelig alvorligt, men når det er sagt, så er der også tale om, at de har begået en fejl, og at de ikke bevidst har taget beslutninger, som man kan beskylde nogen i regeringen for at have haft nogen vinding på, siger Erik Holstein til NORDJYSKE og fortsætter:

- Man kan med en vis ret sige, at Mette Frederiksen ikke har vidst, at grundlaget for aflivningen af minkene ikke var til stede. Og så længe man ikke kan påvise, at statsministeren har siddet med den viden, så har jeg svært ved at se, at sagen kan blive rigtig farlig for hende. Ja, Mette Frederiksen har fået en enorm skramme i lakken her, men spørgsmålet er, hvor længe man kan holde vælgernes interesse på sagen.

- Der er dog ingen tvivl om, at minkskandalen vil følge statsministeren og regeringen et godt stykke tid fremover. De blå partier har fået en rigtig god sag her, som de formentlig vil rendyrke helt frem til næste valg, siger Erik Holstein.