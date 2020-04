Opråb fra brancheforeninger: - Åbn restauranterne allerede nu for at undgå konkurser

Åbning af restaurationer kan redde arbejdspladser og forhindre konkurser.

Det mener fire brancheforeninger, der er gået sammen om at råbe regeringen op og få åbnet for restauranterne. Det skriver de i en pressemeddelelse.

- Med den gradvise genåbning af samfundet er Danmark forhåbentlig forbi første fase af corona-krisen, hvor regeringen og myndighederne sammen med Folketinget i høj grad har formået at inddæmme smitten, så sundhedsvæsnet kan følge med. Nu venter der en mindst lige så vigtig og vanskelig fase, hvor Danmark skal sikre en forsvarlig, effektiv og hurtig genåbning af samfundet, lyder det i pressemeddelelsen, der er underskrevet fire brancheforeninger, der er dybt afhængige af restaurationsbranchen.

DRC, Landbrug & Fødevarer, V.S.O.D og Bryggeriforeningen foreslår, at de i fællesskab begynder med en gradvis men tryg åbning af restauranter, cafeer og barer allerede nu.

- Dette bør ske ved, at der åbnes bredt mange steder, men med få siddepladser så smittespredning begrænses mest muligt. Hermed kan omsætning og beskæftigelse komme i gang hurtigt. Det vil stimulere hele værdikæden tilbage til de danske producenter af drikke- og fødevarer, lyder det.

- En forsigtig åbning med et begrænset antal kunder vil naturligvis give behov for tilpasning af de konkrete hjælpepakker, så flest muligt hjælpes i gang med at tjene deres egne penge til gavn for både virksomhedernes overlevelse, beskæftigelsen og statens omkostninger til corona-hjælp, skriver de fire i pressemeddelelsen, der er underskrevet af DRC-direktør Torben E. Hoffmann Rosenstock, V.S.O.D.-formand Carsten Suhrke, direktør for Landbrug & Fødevarer, Flemming Nør- Pedersen, og Bryggeriforeningens direktør Niels Hald.

De fire mener også, at samtidig er nødvendigt at få stimuleret det indenlandske forbrug i restaurationsbranchen, så branchen og dens leverandører undgår en langstrakt økonomisk krise, og de foreslår derfor nogle tiltag, der skal være med til at stimulere forbruget.

Sådan stimuleres forbruget Fritagelse for momsbetaling for restaurationer, caféer, barer mv. i 2. halvår 2020. Fuldt momsfradrag for virksomheders køb af restaurationsydelser indtil videre. Reduktion af afgifter, herunder på øl-, vin- og spiritusafgifter, der rammer branchen og dens fødevare- og drikkevareleverandører m.fl. Afgifterne bør fjernes i 6 mdr. fulgt af en reduktion resten af året. VIS MERE

Det er også vigtigt for branchen, at hjælpepakker implementeres hurtigt, så de umiddelbare likviditetsproblemer løses.

- Ordningerne skal i videst muligt omfang indrettes, så der er økonomisk incitament til at drive virksomhed. Endelig er der behov for, at hjælpepakkerne forlænges, så længe virksomhederne er påvirkede af corona-krisen, dvs. også efter at restriktioner er blevet ophævet, lyder det, og de foreslår derfor følgende dækkes af hjælpepakker.