Opsang fra politiet: Hold jer nu væk fra den usikre is

NORDJYLLAND:Flere steder i landet har ordensmagten lørdag haft bødeblokken fremme, når dumdristige danskere har vovet sig ud på den frossen is, som trods de seneste dages massive frost endnu ikke er frigivet til at bevæge sig ud på.

Så vidt er det endnu ikke kommet, men det skyldes alene, at Nordjyllands Politi indtil videre forsøger at appellere til folks sunde fornuft.

For der har været rig lejlighed til at stange bøder ud.

- Vi har anmeldelser overalt, oplyser vagtchef Bent Højgaard lørdag aften efter en travl dag, hvor der har været brugt en del mandetimer på at rykke ud for at få folk ind fra søer, kridtgrave, branddamme og sågar på fjorden i Aalborg Havn ved Musikhuset.

- Vi vil gerne give en lille opsang. Folk skal holde sig fra det is, når der ikke står, at man må. Og vi må konstatere, at det følger folk ikke. Og det er jo ikke fordi, der ikke er "reklameret", for det, men det tager folk ikke alt for tungt, konstaterer vagtchefen og vil ikke afvise, at næste træk fra politiet bliver at veksle en alvorlig snak med et bødeforlæg på 1000 kr. for at overtræde ordensbekendtgørelsen.

Samtidig opfordrer han de ni nordjyske kommuner, som Nordjyllands Politi opererer i, til at sørge for med tydelig skiltning at guide folk til de steder, hvor det er sikkert at færdes på isen.