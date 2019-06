Orla Hav går markant tilbage: Det har været en hård og svær valgkamp

NORDJYLLAND: Orla Hav var en af de seks socialdemokrater, der opnåede genvalg.

Han fik 5.694 personlige stemmer, hvilket var blot to stemmer mere end partifællen Rasmus Prehn og en markant tilbagegang i forhold til valget for fire år siden, hvor Orla Hav fik 13.046 personlige stemmer.

Han vil dog ikke selv betegne det som en øretæve.

- Sådan ser jeg ikke på det. Det er jo sådan, når et partis formand stiller op, så er banen kridtet op til, at hun tager det store valg, og så må vi andre se at komme ind i rækkefølgen der, og jeg er kisteglad for de stemmer jeg har fået, og der er blevet en plads til mig på holdet, siger Orla Hav.

Han erkender, at han undervejs var nervøs for, om han ville blive genvalgt.

- Jeg ved jo godt, at når Mette får det gode valg som hun skal have, så bliver det i høj grad et spil om at holde på de personlige stemmer man nu kan få, og der kan jo opstå mange tilfældigheder. Vi er nærmeste nabokreds til Mettes kreds. Det har været en hård og svær valgkamp ingen tvivl om det, når man har en kandidat som har ubegrænsede ressourcer. Vi andre må klare os med dem som har deres faste arbejde at passe og er med i deres fritid, siger Orla Hav.

Han glæder sig over, at det er lykkedes at få et flertal i rød blok.

- Vi har ikke lagt skjul på, at vi vil have en socialdemokratisk regering under ledelse af Mette Frederiksen. Vi mener, at det er det klogeste i forhold til det valg vi har fået, men også med de meldinger Mette har givet om, at det også er en regering som vil mestre det samarbejde som bestemt også skal til i et nyt Folketing.

Orla Hav er ikke i tvivl om, at det lykkedes at indgå en aftale i rød blok.

- Jeg kan godt se, hvad det er Venstre forsøger at skabe sådan en hype omkring, at vi er under et voldsomt pres. Sandheden er jo, at de partier som nu har et flertal de så længe har ønsket at få en mulighed for at sætte deres præg på folketingsarbejdet, siger Orla Hav.