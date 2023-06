Otto er vred over sine bankgebyrer: De stiger til det dobbelte

AALBORG: Otto Bernth Petersen har indtil nu betalt 400 kroner i gebyrer om året i sit pengeinstitut, og det har han affundet sig med.

Men nu har han fået en overraskende besked i sin e-boks.

Hans bankgebyrer stiger nemlig til mere end det dobbelte i Sparekassen Danmark.

I årlige gebyrer betaler han lige nu 400 kroner. Men fra 28. august skal han betale 850 kroner.

Det er Otto Bernth Petersen langt fra tilfreds med.

Han undrer sig over, at sparekassen pludselig synes, at han skulle være en anderledes kunde, end han hidtil har været.

Men hvorfor nu?

- Jeg forstår det slet ikke, for min økonomiske situation har ikke ændret sig de seneste fem år. Så hvorfor lige nu?, spørger han.

Otto Bernth Petersen er 72 år, folkepensionist og har ikke formuepleje, lån eller anden forretning, der kunne få gebyrbetalingen til at falde til nul.

- Jeg kan sådan set godt forstå, at de giver nogle gode kunder nogle kreditter. Men jeg kan ikke forstå, at jeg skal straffes, siger han.

Otto Bernth Petersen er derfor i gang med at lede efter et gebyrløst pengeinstitut.

- Akkurat som Dronninglund Sparekasse jo også var det, siger han - og langer i den forbindelse ud efter administrerende direktør Vagn Hansen.

Undrer sig over direktør

- Jeg har været med siden Dronninglund Sparekasse, og nu er det altså mig, der skal betale for Vagn Hansens investeringseventyr i at opkøbe andre pengeinstitutter, siger han om Sparekassen Danmarks direktør, der har stået i spidsen for adskillige fusioner med andre pengeinstitutter - heriblandt Dronninglund Sparekasse.

Sparekassen Danmark Vagn Hansen har stået i spidsen for at fusionere Sparekassen Vendsyssel blev til gennem fusioner med Østjydsk Bank, Dronninglund Sparekasse, Hals Sparekasse, Sparekassen Limfjorden, Salling Bank og Sparekassen Hvetbo. Sparekassen Danmark blev til ved fusionen med Jutlander Bank. Seneste nyhed er en fusion med Totalbanken. VIS MERE

I Sparekassen Danmark afviser direktør Jan Skov, at kunder skal betale for sparekassens fusioner eller opkøb af andre pengeinstitutter.

Men der er andre årsager.

Gennemgår kunders økonomi

- Det dur ikke, at vi på længere sigt har en række kunder, vi taber penge på, siger han.

Konklusionen er, at sparekassen enten må nedbringe serviceydelserne eller øge gebyret.

Sparekassen har derfor været i gang med at gennemgå kunders økonomi i forhold til, om gebyrer og service hænger sammen.

- Men vi har ikke generelt hævet gebyrerne. Det er ikke alle kundegrupper, der har fået ændringer, siger Jan Skov.

Han understreger, at gebyrerne slet ikke dækker de udgifter, sparekassen har på service.

Jan Skov, direktør i Sparekassen Danmark, forklarer, at det allervigtigste for sparekassen er, at kunderne får mulighed for at få serviceydelserne, selv om det så koster i gebyrer. Pressefoto

Tjener ikke på alle

- Så det er ikke et spørgsmål om, at vi skal tjene på alle vores kunder. Det kommer vi slet ikke til, siger han og tilføjer, at sparekassen er en forretning.

- Vi er en privat virksomhed, så vi synes, at det er sund fornuft, at man betaler for den service man får.

Dyrt med nye regler

Jan Skovs forklaring er i øvrigt, at det er dyrt at være pengeinstitut, når man også skal løse samfundsmæssige udfordringer som GDPR-lovgivningen og ikke mindst hvidvaskreglerne.

- Vi løser en samfundsmæssig opgave ved at holde øje med kunders transaktioner. Og vi gør en indsats for, at love overholdes. Det har gjort det meget dyrere at administrere en konto, siger han.

- Men vi lægger meget stor vægt på, at vi kan tilbyde alle serviceydelser til alle vores kunder uanset deres økonomi. Der kan så være forskel på, hvad man betaler i gebyrer for det, siger Jan Skov.

Forbrugerrådet Tænks cheføkonom, Morten Bruun Pedersen, kan godt forstå, at en kunde bliver harm, hvis han får sine gebyrer hævet med mere end det dobbelte.

Dyrt at være kunde

- Det er en voldsom stigning, siger han.

Morten Bruun Pedersen tilføjer, at det kan være dyrt som kunde, hvis man ikke har store forretninger med banken.

- De får det, man kalder skrub-af-gebyrer, siger han generelt om pengeinstitutters gebyrpolitik.

Han understreger, det kan være svært som kunde at gennemskue, hvad man betaler i gebyrer.

Hvis kaffen stiger

- Hvis kaffen stiger hos købmanden med 15 kroner, er det til at gennemskue, og vi kan handle et andet sted. Men sådan er det jo ikke med banker, siger han.

- Det er vildt uoverskueligt, og der er alle mulige mærkelige betegnelser, når man kigger på deres priser. Her har bankerne frit spil - udover at de har nogle varslingsregler, siger Morten Bruun Pedersen.