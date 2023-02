Otto slår hårdt: Banedanmark lukker nordjysk togdrift ned

NORDJYLLAND:Det kan godt være, at Otto denne gang ikke er et næsehorn, men stormen af samme navn, som nordjyderne fredag stifter bekendtskab med, rammer alligevel hårdt.

Så hårdt, at Banedanmark torsdag har besluttet at lukke for al togtrafik nord for Limfjorden mellem kl. 15 og 23.

Det samme gælder togtrafikken mellem Thisted og Struer.

Stormen Otto rammer dele af Danmark i morgen. Det betyder, at togtrafikken indstilles kl. 15:00 og resten af aftenen på strækningerne Aalborg-Frederikshavn og Thisted-Struer. Der indsættes togbusser. I samme tidsrum er der timedrift på flere jyske strækninger. Tjek Rejseplanen. — Banedanmark (@banedanmark) February 16, 2023

Det bekræfter såvel Tony Bispeskov, informationschef i DSB, og Martin Sort Mikkelsen, administrerende direktør i Nordjyske Jernbaner.

- Alle lyntog i perioden er aflyst, men der vil køre et tog i timen fra Aarhus til Aalborg, oplyser Tony Bispeskov.

Banedanmark oplyser, at der vil blive indsat togbusser, men opfordrer i øvrigt folk til at holde sig orienteret om situationen via Rejseplanen.

Ændringer i trafikken fredag d. 17/2 fra kl. 14:00



Der er varsel om stormende kuling med vindstød af stormstyrke, derfor kører der færre tog mellem Aarhus og Aalborg Lufthavn fra fredag klokken 14 til 23.



Se mere her: https://t.co/KqBVavpob3#stormdk #Otto pic.twitter.com/VMcr4yrUUB — DSB (@omDSB) February 16, 2023

Værre ser det ud for Nordjyske Jernbaner, der transporterer nordjyder på skinner fra Skørping til Skagen - og retur.

- På grund af stormen har Banedanmark besluttet, at der ikke vil være togkørsel på deres strækninger nord for Limfjorden fra kl. 15. Som konsekvens deraf kan vi heller ikke køre hverken på Hirtshals- eller Skagensbanen, fordi de ikke kan komme ind til stationerne i Hjørring og Frederikshavn. Det er ikke noget, Banedanmark gør, fordi de er i et ondt lune. Det er fordi, der er nogle kriterier for at gøre det, som er opfyldt, oplyser Martin Sort Mikkelsen.

Han forklarer, at Nordjyske Jernbaner allerede fra klokken knap 14 fredag eftermiddag begynder at stoppe togtrafikken.

- Vi regner med at sætte togbusser ind i periode i størst muligt omfang - med mindre himmel og hav står i ét, og man slet ikke kan køre bus, men det bliver ikke med samme kapacitet og frekvens som togene, oplyser Nordjyske Jernbaner-direktøren.

Han krydser fingre for, at togdriften er normal fra lørdag morgen.

Den varslede storm, som altså er døbt Otto, ventes at klinge af fra kl. 23 fredag aften.

- Derefter vil vi sende nogle tog igennem uden passagerer, men med folk fra Banedanmark om bord, som tjekker, at alt forhåbentlig er, som det skal være. Og med mindre der er sket noget helt vildt, så er vi klar lørdag morgen, siger Martin Sort Mikkelsen.