Over 500 stoppet ved politikontrol: Flere taget for mobilbrug under kørsel

NORDJYSKE:Selv om reglerne er strammet, så bilister nu får klip i kørekortet ved brug af håndholdt mobil under køreturen, har det langtfra fået alle til at lægge mobilen fra sig.

Det viser en større færdselskontrol, som Nordjyllands Politi tirsdag foretog flere steder i det nordjyske.

Over 550 køretøjer blev stoppet ved kontrollerne, som foregik i både Vendsyssel og Himmerland.

Tilbage i tiden kunne vi have taget endnu flere Jan Stagsted, politikommissær, Nordjyllands Politi

24 personer blev taget i at bruge håndholdt mobil under kørslen. Og det er faktisk en forbedring.

- Tilbage i tiden kunne vi have taget endnu flere for at bruge mobil under kørslen. Det her med, at man får et klip i kørekortet og skal af med 2000 kr. til Offerfonden, gør, at man tænker mere over det med at bruge mobiltelefonen, mener politikommissær Jan Stagsted fra Nordjyllands Politi.

Politiet afslørede også en række andre trafikforseelser under kontrollerne. Heriblandt 24 personer, som ikke brugte sikkerhedssele.

Høj fart - 638 blitzet

Mange bilister har tilsyneladende svært ved at overholde fartgrænserne, især i byområder.

Tirsdag blev 638 bilister fotograferet af den automatiske trafikkontrol/ATK rundt om i landsdelen. 456 af de sager handlede om for høj fart i bebyggede områder, hvor fartgrænsen er 50 km/t.

Ud af de 638 sager om for høj fart fik 112 bilister klip i kørekortet. To bilister kørte så stærkt, at de fik betingede frakendelser af kørekortet.

Bøder til virksomheder

Motorstyrelsen var med ved politiets kontrolaktioner. 51 køretøjer blev kontrolleret af medarbejdere fra Motorstyrelsen, og det førte til 19 bøder til virksomheder, der ikke havde skrevet firmanavn eller CVR-nummer på deres varebiler.

Mange virksomheder er tilsyneladende ikke er opmærksomme på reglerne, og derfor vil Motorstyrelsen i efteråret gøre en ekstra indsats for at informere om, hvad der gælder.

Kontrolaktionen medførte også, at tre virksomheder skal betale fuld afgift af mandskabsvogne, fordi de blev benyttet i strid med reglerne.