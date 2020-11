Over tre millioner nordjyske mink slået ned - men politiet mangler stadig noget

NORDJYLLAND:- Alt er slået ned. Vi afventer kun melding fra 26 minkfarme, der selv skal pelse deres mink.

Sådan lyder meldingen tirsdag fra politiinspektør Ole Kristensen fra Nordjyllands Politi om aflivningen af samtlige ca. 3,2 millioner mink i landsdelen.

Politiet har ansvaret for koordineringen af den omfattende operation, efter regeringens beslutning om, at alle mink i Danmark skal aflives.

Frygter muteret virus

Masseaflivningen sker i forsøg på at forhindre muteret cornavirus - cluster 5 - i at brede sig til flere mennesker. Det frygtes, at den muterede virus i værste fald kan medføre, at kommende vacciner mod covid-19 ikke er effektive.

Fødevarestyrelsen har stået for aflivningen af mink i smitteramte besætninger samt minkfarme op til 7,8 kilometer fra de smittede besætninger.

Det drejer sig om 259 minkfarme i Nordjylland.

Vi har holdt lidt igen med at besøge disse 26 minkfarme, indtil lovgrundlaget var på plads Ole Kristensen, politiinspektør, Nordjyllands Politi

Tirsdag formiddag manglede politiet at besøge yderligere 26 minkfarme i kommunerne Mariagerfjord, Aalborg og Rebild.

I de minkfarme er der ikke registreret smitte, og de lå ikke tæt på smittede farme. Derfor fik de minkavlere besked om, at de selv skulle aflive egne mink.

Men den besked har regeringen ikke haft lovhjemmel til at give minkavlerne - før nu.

Operation slut senest fredag

- Vi har holdt lidt igen med at besøge disse 26 minkfarme, indtil lovgrundlaget var på plads, siger Ole Kristensen fra Nordjyllands Politi.

Nu er loven på plads, og dermed kan politiet gennemføre de sidste besøg for at tjekke, at alle mink ér aflivet. Først derefter er den store aflivnings-operation i Nordjylland helt afsluttet.

Ole Kristensen forventer, at politiet senest fredag har gennemført besøg på de sidste minkfarme.