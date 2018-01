Overblik: Det ved vi om regeringens flytteplaner

DANMARK: Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) løfter onsdag klokken 13 sløret for et af regeringens helt store prestigeprojekter: Udflytning af statslige arbejdspladser.

Det er anden omgang udflytning, siden Løkke blev statsminister i 2015. Derfor er titlen "Bedre balance II". Regeringen bruger i øvrigt betegnelsen "indflytning" frem for "udflytning".

- Jeg ved godt, at ikke alle synes, at det er en god idé. Jeg har oplevet, at opbakningen afhænger en del af, hvor i landet man bor, sagde Løkke i sin nytårstale.

- Men jeg ser sådan på det, at det er til gavn for os alle sammen, at Danmark hænger sammen.

Her er et overblik over det, der allerede er offentliggjort om planerne:

* Region Midtjylland er topscorer og kan se frem til 1082 statslige arbejdspladser, Region Syddanmark følger efter med 1015 arbejdspladser ifølge Finansministeriets tal, mens Region Sjælland får 931 arbejdspladser.

* Region Nordjylland har derimod kun udsigt til 399 nye statslige arbejdspladser, hvilket regionsrådsformand Ulla Astman (S) over for Jyllands-Posten betegner som utilfredsstillende og skuffende.

* Ifølge Finansministeriet er 4024 arbejdspladser omfattet af flytteplanerne.

* Jyllands-Posten, der har fået tallene på forhånd, påpeger dog at en del af de 4024 job allerede er blevet annonceret, da de er led i en længe planlagt ændring af hele skattevæsnet.

* Ifølge JP betyder det, at det reelt kun er 1824 statsansatte, der onsdag får at vide, at deres job skal flytte fra hovedstaden til provinsen. Finansministeriet mener ikke, at man kan opgøre tallene på den måde. Ministeriet påpeger, at der både er nye og eksisterende skattearbejdspladser.

* Ud over de statslige arbejdspladser har regeringen ifølge DR planer om at oprette mellem 500 og 1000 nye uddannelsespladser i ti forskellige provinsbyer.

* Politisk set er der generelt stor opbakning til hele idéen om udflytning af statslige arbejdspladser.

Socialdemokratiets kommunalordfører, Magnus Heunicke, siger til Jyllands-Posten:

- Mere af det vil jeg sige. Ser man på nettotallet, er der jo stadig et tab af statslige arbejdspladser uden for de store byer, så der er virkelig brug for en anden bølge.

* Dansk Folkeparti har udarbejdet sin egen liste på 15 statslige arbejdspladser, som partiet mener bør have en ny adresse. Blandt andet har DF kig på Sundhedsstyrelsen, Danmarks Statistik, Lægemiddelstyrelsen, Energitilsynet, Institut for Menneskerettigheder og Styrelsen for Patientsikkerhed.

