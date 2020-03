Overblik: Seneste virusudvikling tirsdag morgen

København. Det er over to måneder siden, at coronavirusset krævede sit første liv i den kinesiske millionby Wuhan.

Siden har udviklingen over hele verden taget fart.

Børserne i USA lukkede mandag med blodrøde tal, partier herhjemme ønsker at frigive danskernes feriepenge, og turister i Filippinerne har 72 timer til at forlade landet.

Alt sammen som følge af udbruddet af coronavirusset.

Her kan du få et overblik over et udvalg af de seneste udviklinger i forbindelse med det globale virusudbrud frem til klokken 06.00 tirsdag.

* Primærvalg i Ohio bliver udskudt grundet coronavirusset.

Demokraternes primærvalg i Ohio tirsdag lokal tid bliver udskudt grundet coronavirusset. Det sker, efter at USA's præsident, Donald Trump, mandag aften opfordrede til at undgå alle forsamlinger over ti personer. Ifølge planen stemmer borgerne i Florida, Illinois og Arizona stadig tirsdag.

* Hastelov træder i kræft om forbud mod større forsamlinger.

Tirsdag formiddag underskriver dronningen den omfattende hastelovgivning, der skal hjælpe til at bremse spredningen af coronavirusset. Loven indebærer blandt andet, at større arrangementer forbydes, og pårørende får ringere mulighed for at komme på besøg på plejehjem og hospitaler.

* Filippinerne suspenderer aktiehandel.

Som det første land lukker Filippinerne sit finansielle marked under den igangværende coronakrise. Suspenderingen gælder tirsdag.

* Partier vil frigive danskeres feriepenge.

Som krisehjælp til virksomheder og fyringstruede danskere foreslår flere partier nu, at regeringen åbner posen med de mange milliarder af danskernes feriepenge, som står indefrosset.

* Børserne i USA lukkede med blodrøde tal.

De tre toneangivende amerikanske aktieindeks lukkede mandag med fald på over ti procent. Målt i procent er der tale om det største fald siden børskrakket i oktober 1987 - også kaldet "sorte mandag".

* Medie: Uefa udskyder EM i fodbold.

Financial Times erfarer, at Uefa udskyder EM i fodbold. Uefa skal tirsdag holde krisemøde og vil over videoforbindelser tale med alle 55 medlemslande.

* Brasiliens viceminister er testet positiv for coronavirus.

Den brasilianske viceminister for økonomi og udenrigshandel Macros Troyjo er testet positiv for coronavirus. Troyjo viser ingen symptomer og arbejder hjemmefra i isolation, lyder det i en erklæring.

* Region Hovedstaden har flest indlagte.

Region Hovedstaden er den af de fem danske regioner, som har flest indlagte. Klokken 14.00 mandag var antallet af indlagte 26, heraf fire på intensivafdelinger.

* Game of Thrones-skuespiller testet positiv for coronavirus.

Den norske skuespiller Kristofer Hivju, der er kendt for at spille Tormund Giantsbane i tv-serien Game of Thrones, er testet positiv for coronavirus. Det skriver skuespilleren på Instagram.

* Syrere i oprørsområder skal testes for coronavirus.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, vil begynde at teste for coronavirus i det oprørskontrollerede nordvestlige Syrien denne uge. WHO udtrykker stor bekymring over spredningen af pandemien i regionen.

* Turister har 72 timer til at forlade Filippinerne.

Udenlandske turister i Filippinerne har 72 timer til at forlade landet fra de internationale lufthave, skriver BBC.

Kilder: Reuters, CNN, AFP, NBC News og BBC.

/ritzau