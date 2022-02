Overgreb på flere kvinder: Vigtigt at have modet til at stå frem

Før jul traf en 60-årig kvinde fra Vendsyssel en vigtig beslutning.

Hun valgte at sætte ord på en traumatisk oplevelse, hun havde haft på sygehuset i Hjørring tilbage i 1985. I forbindelse med en gynækologisk undersøgelse blev hun efter eget udsagn udsat for et seksuelt overgreb fra en nu afdød læge på afdelingen.

Kvinden havde således båret på den ubehagelige hændelse i mange år. I 2021 skulle hun så igen til undersøgelse på sygehuset. Hun fik åbnet for oplevelsen, og da en sygeplejerske i den forbindelse fik sagt til kvinden: ”Åååh, ikke også dig”, fik hun en klar fornemmelse af, at der var flere kvinder, der var blevet krænket. Og ikke mindst at lægens ageren var kendt blandt personalet.

Derfor trodsede kvinden sin modvilje mod at stå frem og satte ord på sin oplevelse over for Nordjyskes journalist, som skrev historien. Ledelsen ved Regionshospital Nordjylland tog sagen alvorligt og satte en undersøgelse i gang i forhold til at få undersøgt indhold og omfang.

Kvinder, der har følt sig krænket af lægen i forbindelse med gynækologiske undersøgelser, blev opfordret til at henvende sig.

Fredag stod det klart, at 19 kvinder inden for de seneste to måneder har reageret. Regionshospitalet har tilbudt kvinderne hjælp i forhold til at få bearbejdet traumerne.

Sagen er naturligvis alvorlig. At flere kvinder i en sårbar situation, hvor de har oplevet, at den autoritet, de skulle kunne have tillid til, har misbrugt netop den tillid, kan være basis for et traume for livet - præcis som den 60-årige kvinde beskriver det over for Nordjyske. Det må selvfølgelig ikke ske.

Alvorligheden får dog en tak mere, når det tilsyneladende er en praksis, der har stået på i flere år. Desuden tyder noget på, at personalet har vist noget, men ikke reageret - jævnfør sygeplejerskens reaktion nævnt ovenfor. At lægens ageren har været kendt, men måske har hierarki eller ”sådan er han bare” stået i vejen for at gribe ind og få det stoppet. Så har ikke kun lægen fejlet, men også ledelse og kolleger.

Vi taler tit om, at ”tiden var en anden”, når vi undrer os over, hvad der kunne ske i tale og handling i forhold til uønsket seksuel opmærksomhed eller deciderede seksuelle overgreb, uden at der blev grebet ind. Måske er det rigtigt. Måske er det bare en dårlig undskyldning for ikke at tage konfrontationen og gribe ind over for uacceptabel adfærd.

Heldigvis er vi på rette vej: Der er fokus på at sætte grænser og sige nej, når mænd ikke kan styre sig uden samtykke. Og heldigvis kommer sagerne gerne frem i lyset, og de ansvarlige reagerer - desværre fortsat nødtvungent en gang i mellem. Så tilsvarende sager som den fra Hjørring bliver der formentlig længere og længere imellem.

Ledelsen ved Regionshospital Nordjylland har taget ansvaret på sig, da sagen så dagens lys. Godt for det. Og døren står åben, hvis der er flere kvinder, der ønsker hjælp til at komme videre.

Vigtigst af alt er det dog, at mennesker som den 60-årige kvinde finder overskuddet og modet til at stå frem og fortælle deres historie. Også selv om den i dette tilfælde ligger flere år tilbage. Åbenhed og kompromisløshed er det bedste våben mod krænkelser - og det giver basis for at behandle de traumer, overgrebene har medført. Og så bliver vi alle mindet om, at det er en mulighed og en pligt at sige nej til uønsket seksuel adfærd. Det gør tiden til en anden. Nu.