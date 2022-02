Overlæge om ubrugelige kviktest: Umuligt at gennemskue kvaliteten

NORDJYLLAND:Fra 2,5 til 94 procents træfsikkerhed. Så stort er udsvinget på 46 af de hurtigtest til sporing af coronavirus, som er godkendt til det danske marked. Det viser et netop offentliggjort studie fra Hvidovre Hospital lavet på initiativ af Danske Regioner.

Selvom udsvinget er enormt, får resultatet ikke overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital, Henrik Nielsen til at falde ned af stolen af overraskelse:

- Vi har i lang tid vidst, at der er store udsving på kvaliteten af de forskellige test. Nu er der så blevet lavet et studie, der bekræfter det. Det viser, at der er tests, som ganske enkelt er ubrugelige, mens enkelte lever op til de forholdsvis høje krav vi har, om at vi gerne vil have dem til at fange mindst 90 procent af de smittede, siger Henrik Nielsen.

Et nyt studie viser, at der er kæmpe forskel på kvaliteten af de såkaldte kviktest.

Indtil nu har udbuddet af hurtigtest til hjemmebrug være en umulig jungle at navigere rundt i for den almindelige forbruger, vurderer overlægen.

- Man er dårligt stillet som forbruger og har ikke nogen chance for at gennemskue kvaliteten ved at læse, hvad der står på æsken. Sådan en undersøgelse her kan så give noget at gå efter - lige som, hvis man skal købe ny vaskemaskine og tjekker op på Forbrugerrådets test. Her kan man se, hvilke produkter, der har klaret sig bedst, og så forsøge at gå efter dem, konstaterer han.

De bedste og de værste Studiet fra Hvidovre Hospital har undersøgt 46 antigentest, der alle er godkendt til det danske marked. Ni af de undersøgte produkter fangede mindst 90 procent af de coronasmittede. De tre bedste: Acon N: 94 procents testsikkerhed LumiraDx N: 93 procents testsikkerhed Wondfo N: 93 procents testsikkerhed De tre dårligste: Quidel S: 2,5 procents testsikkerhed Lituo S: 12 procents testsikkerhed Elysium S: 13 procents testsikkerhed Se alle resultaterne her VIS MERE

- Havde været rart i december

Værdien i at kende navnene på de mest effektive kits til hjemmetest på et tidspunkt, hvor samfundet er åbnet helt igen, er dog ikke særlig stor, mener Henrik Nielsen.

- Det ville have været rart at kende resultaterne i december måned. Men lige nu er det med hjemmetest og hurtigtest efterhånden ved at have haft sin tid. Det er kun til specielle situationer, hvis man for eksempel skal mødes med et familiemedlem, der er særligt sårbar eller noget i den stil. I forhold til at kunne gå på arbejde, i skole eller i det hele taget have en hverdag, har de ikke længere nogen plads, konkluderer han.

- Er man rask, så er man rask, og er man syg med symptomer, så skal man selvfølgelig blive hjemme. Så kan det godt være at man er nysgerrig på om det så er corona, men så er det jo en pcr-test, der skal afgøre det.

Lys forude

At corona-smitten i disse dage drøner derudad i Nordjylland, bekymrer ikke umiddelbart overlægen.

- Vi har fået vores tur nu og der er rigtig mange smittede. Møder man ikke virus i denne uge, så gør man det i næste uge. Det er fordi vi er lidt bagud i forhold til hovedstaden, som har toppet. Det er forventet, at vi også skal igennem den bølge nu her i februar. På et tidspunkt når vi så også det punkt, hvor så mange har haft det eller er blevet grundigt vaccineret, at virus ikke længere kan fortsætte sit løb, siger han.

- Det er svært at sige, hvornår vi præcist rammer det punkt, men når vi rammer påske og foråret kommer, vil smittetallene været meget, meget lavere. Når først vi er der, hvor der ikke er særlig mange tilbage, der er modtagelige over for smitten kan smittetallet hurtigt gå fra 50.000 til blot 1.000, fastslår han.