Overlæge om vaccinebivirkninger: I disse tilfælde bør man være ekstra opmærksom

NORDJYLLAND:Træthed, hovedpine og kulderystelser.

Det er nogle af de konkrete bivirkninger, som mange oplever, efter at de har fået et stik med coronavaccinen fra enten Pfizer eller Moderna.

Og så er der dem, der oplever mere diffuse bivirkninger: ondt i kroppen, halvdårlig appetit og generel utilpashed. Bivirkninger, som - ligesom de førstnævnte - er ganske normale, forklarer Henrik Nielsen, der er professor i infektionsmedicin og overlæge ved Aalborg Universitetshospital.

Faktisk er de bare et tegn på, at immunsystemet fungerer.

- Det er ikke sådan, at der er en lang liste over bivirkninger, der er karakteristiske for netop coronavaccinerne. Ofte er der tale om en generel utilpashed, som gør, at man bare ikke føler sig på toppen i en dag eller to. Sådan vil de fleste have det, men der er absolut intet farligt ved det. Tværtimod, siger han.

Men hvis bivirkningerne står på i mere end tre dage - eller hvis de først indtræffer flere dage efter vaccinationen - skal man være opmærksom, forklarer Henrik Nielsen.

- Så er det en god ide at holde ekstra øje med, hvordan kroppen reagerer. Men det sker heldigvis for meget få.

Tallet på termometret ikke afgørende

Mange oplever feber, efter at de har været forbi vaccinationscentret. Men feberen i sig selv er ikke noget problem, understreger Henrik Nielsen, der opfordrer til, at man skal lytte til sin krop - for reaktionen vil være individuel, forklarer han.

- Det handler mere om, hvordan kroppen reagerer, end hvad der står på termometeret, siger han og tilføjer:

- Det vigtige er, hvordan organerne fungerer - hjerte, lunger og så videre. For at sætte det på spidsen: Hvis man har 38 i feber og vejrtrækningsproblemer, er det alvorligt. Hvis man har 40,5 i feber, men ellers trækker vejret fint, spiser og drikker og tisser uden problemer, betyder kropstemperaturen ikke så meget. Det er ikke feberen i sig selv, der er problemet.

- Og det er jo ikke engang sikkert, at det er vaccinen, det kommer af, siger han.

Så hvordan ved man, om - og i så fald hvornår - man skal reagere?

- Det er helt forventeligt, at der vil gå et par dage, hvor man ikke er på toppen. Sådan vil det være i de fleste tilfælde. Men hvis man bliver alvorligt og tydeligt syg - eller hvis bivirkningerne fortsætter i mange dage - skal man selvfølgelig søge læge, siger han.

