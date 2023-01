Overlæge ser flere alvorlige tilfælde af infektion: Er der grund til bekymring?

AALBORG:SSI har meldt om stigning i tilfælde af Gruppe A-streptokok-infektioner, der ligger på et niveau langt over normalen. En infektion, der typisk viser sig ved mild halsbetændelse, mellemørebetændelse, skarlagensfeber og børnesår, men som også kan udvikle sig alvorligt.

Og på en måned er der sket en tredobling af såkaldt invasive tilfælde, der er de tilfælde, hvor streptokokker har spredt sig og forårsaget alvorlige tilstande som blodforgiftning, hjernehindebetændelse og toksisk shock syndrom.

Også på Aalborg Universitetshospital oplever man på Infektionsmedicinsk Afdeling en stigning i tilfælde af alvorlig invasiv Gruppe A-streptokok-infektioner, fortæller ledende overlæge Michael Dalager-Pedersen.

Hvad er streptokokker? Streptokokker er en utrolig almindelig bakteriegruppe, hvor mange af arterne kan findes naturligt i mennesket, dyr og naturen - ofte uden at fremkalde sygdomme.

- Gruppe A streptokokker kan ofte findes både i svælget og på huden uden at gøre nogen skade – men ved også at kunne give en lang række sygdomme er det samtidig den vigtigste sygdomsfremkaldende gruppe af streptokokker.

- Gruppe B streptokokker er en ganske almindelig bakterie i tarmen og skeden, som de fleste raske mennesker ligeledes ikke bliver syge af. Under en fødsel kan bakterien dog gives videre fra moderen til den nyfødte og fremkalde en alvorlig infektion såsom lungebetændelse og hjernehindebetændelse. Netdoktor.dk VIS MERE

Stigning siden november

På landsplan blev der i december registreret 68 invasive tilfælde med eksempelvis blodforgiftning mod 22 tilfælde i november.

- Vi har set patienter med forskellige invasive infektioner med Gruppe A-streptokokker som blodforgiftning, enkelte med meget svær hud- og bløddelsinfektion (der kan udvikle sig til kødædende bakterie, red.), og nogle få med svær lungebetændelse, oplyser Michael Dalager-Pedersen.

De fleste alvorlige tilfælde er på landsplan set hos ældre personer over 65 år, men der har også været mindre antal alvorlige tilfælde blandt børn under fem år.

At der på landsplan opstår en stigning i invasive infektioner om vinteren, er normalt, påpeger Michael Dalager-Pedersen, men den tydelige stigning, der er set siden november, kan have relation til Covid-19-pandemien, forklarer Statens Serum Institut på deres hjemmeside.

Det kan nemlig skyldes, at bakterien nu gør comeback efter at være holdt nede af restriktionerne.

Michael Dalager-Pedersen er ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital. Arkivfoto: Claus Søndberg

Grund til opmærksomhed

Den ledende overlæge mener ikke, at der for nu er grund til bekymring. Svær sygdom er i sig selv ikke hyppig, selvom der på landsplan opleves et niveau over normalen.

- Og den enkelte dansker er i lav risiko for at få svær Gruppe A streptokok-infektion, siger han.

Men det betyder ikke, at der ikke er grund til at være opmærksom.

- Der er grund til opmærksomhed. Især blandt sundhedspersonale, der ser borgere i risiko for svær infektion.

Og oplever man selv tegn på infektion eller lungebetændelse, opfordrer han til, at man kontakter sin læge. Også selvom man ellers er i slutningen af et influenzaforløb.

- Vi har i enkelte tilfælde set, at infektionerne kommer efter covid-19 eller influenza - en såkaldt ”bakteriel superinfektion” - og man skal være opmærksom på forværring af sin tilstand i slutningen af sådan en virusinfektion og søge læge, hvis det opstår.

Vil man undgå overhovedet at pådrage sig en virusinfektion i hvilken som helst form, gælder - og virker - rådende, der blev særligt populære i 2020 stadig:

- Undgå tæt kontakt ved sygdom, bliv hjemme fra skole og arbejde, vask hænder hyppigt og sprit af, opfordrer Michael Dalager-Pedersen.

SSI har meddelt, at de fortsat vil følge udviklingen tæt i Danmark og internationalt.