Overophedet kommentarspor: Lærer vi aldrig at lytte?

Hvis man synes, at diskussionen over middagsbordet er blevet lidt for kedelig og konsensuspræget, kan man med fordel besøge de forskellige kommentarspor hos nyhedsmedierne på Facebook. I disse dage er diskussionen betændt, opkørt og alt andet end konsensuspræget.

Det er ikke så underligt, at det især virker, som om at de vrede kommentarer fylder mest, for det er den slags, den amerikanske tech-gigant lever af. Jo flere kommentarer et opslag får, des flere personer bliver opslaget vist til. Og det indhold, der får folk til tasterne, er især det, der gør dem bange eller vrede.

Tirsdag kom det frem, at tv-værten Jes Dorph Petersen er blevet fyret som vært på TV2s programmer. Det skete efter to alvorlige anklager om krænkelser, som er kommet frem, efter TV2 satte gang i en ekstern advokatundersøgelse om sexisme på arbejdspladsen. De to anklager handler om episoder, som er foregået i 2001 og 2003.

I kommentarsporene til artiklerne om sagen er facebook-brugerne i oprør. Der er beskyldninger om, at anmelderne savner opmærksomhed i corona-tiden, og der er opfordringer til at boykotte TV2. Det ene angreb efter det andet. Helt generelt er der rigtig mange, der mener, at straffen er ude af proportioner, og der er selvfølgelig også enkelte, der synes det stik modsatte.

Man kan undre sig over, hvordan alle de, der kommenterer på Facebook, har fået så stor indsigt i de forskellige personalesager, at de kan gøre sig til dommere over, hvad der er ret og rimeligt. Ofte kan man blive i tvivl om, hvorvidt de, der kommenterer, overhovedet har læst artiklen, de ytrer sig på baggrund af.

Og det er ikke kun, når det kommer til krænkelsessagerne, at stemningen i kommentarsporet bliver overophedet.

Et forslag om nødpasning i daginstitutionerne kan føre til, at ukvemsord fyger frem og tilbage i kommentarsporet. DR's nye animationsserie for børn "John Dillermand", hvor hovedkarakteren har en magisk og meget lang tissemand, får folk til tasterne med grove anklager.

På NORDJYSKEs egen facebook-side fik fødevareminister Rasmus Prehn (S) også en hård medfart, da overskriften på en artikel lød, at ministerjobbet betyder, at der er mange afsavn i hverdagen. Her var tonen meget hård. Opslaget fik 147 kommentarer, og mange af dem handlede om, at ministeren klynkede og havde ondt af sig selv. Den konklusion er vanskelig at nå frem til, hvis man læser artiklen. Og helt ærligt - hvordan undgå afsavn, hvis man som far kun er hjemme i weekenderne?

Som medier og andre aktører, der administrerer facebook-sider, har vi selvfølgelig ansvaret for debatten og tonen. Vi har også mulighed for at præge den, styre den og nuancere den. Alligevel kan man stadig efterspørge refleksion, høflighed og ordentlighed. Man kan savne den mere sobre debat, hvor dem, der kommenterer, har sat sig ind i sagerne. Den hadefulde tone skræmmer andre væk fra nogensinde at deltage i offentlige debatter, og det er et demokratisk problem. Det gør bestemt ikke noget, at man udfordrer hinanden i kommentarsporet. Men det kræver, at man også lytter. Og det er det, der mangler i kommentarsporet på Facebook.