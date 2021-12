Overraskende model blev den mest solgte bil i november

November blev på flere måder en historisk måned på bilsalgsfronten.

Her kunne en koreansk model for første gang sætte sig på tronen som Danmarks mest solgte. Vi taler om den forholdsvis nye Hyundai miniklassemodel, i20, som kom på markedet for et års tid siden. Den blev med 514 eksemplarer månedens topscorer foran klassiske bestsellere som Citroën C3 og Peugeot 208.

Galleri: Mest solgte biler

3 1. Hyundai i20 blev den mest solgte bil i november. Foto: Christian Schacht

På listen over de mest solgte biler i Nordjylland ligger Hyundai i20 på tredjepladsen efter Toyota Aygo og Ford Mustang.

I bunden af den nordjyske top 20-liste ligger Kia EV6, Skoda Octavia og Toyota Yaris Cross.

Ifølge Annegrethe Skovby, som er pressechef hos Hyundai, er der flere årsager til, at i20 sælger godt netop nu.

- Vi har længe set, at i20 er en model, der rammer bredt. Samtidig får vi nu leverancer af biler, som har været bestilt, siger Annegrethe Skovby.

Volvo XC40 ligger som noget usædvanligt helt i top, godt hjulpet af, at der er kommet mange elektriske modeller til landet. Foto: Christian Schacht

Meget overraskende finder vi også den høje Volvo XC40 i toppen, hvor SUV’en befinder sig på en delt tredje/fjerdeplads med netop Peugeot 208’eren. Det skyldes i stor udstrækning, at der er kommet mange elektriske XC40 Recharge til landet, så el-modellerne i november udgjorde to tredjedele af salget.

Volvoen er imidlertid ikke blandt nordjydernes favoritter - den er faktisk slet ikke med på top 20. Der imod er Peugeot 208 med på en 7. plads.

VW ID.4 er også i denne måned landets mest solgte elbil. Foto: Christian Schacht

På landslistens top-20 er der flere elbiler, hvor VW ID.4 fortsat er den mest solgte. Med i alt 257 biler lander den på en 10. plads, mens Ford Mustang Mach-E nu kommer til landet i en mængde, der rækker til en plads om nummer 12 med 243 biler. Hyundai Ioniq 5, som netop er kåret til Årets Bil i Danmark, kommer ind på en 13. plads.

Spejl af leveringssituationen

En tidligere bestseller som nye Nissan Qashqai placerer sig midt på listen, mens Mercedes A-klasse og Audi Q5, der også har en pæn andel af plug-in hybrider, er godt med. De konventionelle modeller fra ellers så mægtige VW er skudt helt i bund, hvor Polo og T-Roc lige kniber sig ind nederst på top-20.

Der er flere årsager til listens sammensætning. Den er nemlig mere end nogensinde et spejl af, hvilke mærker og hvilke modeller, som kan leveres. Der er således masser af kunder, men for få biler, hvor mange producenter døjer med at kunne levere på grund af manglen på de meget omtale semikonduktorer.

Mads Rørvig, som er adm. direktør for De Danske Bilimportører, er ikke i tvivl om, at der ville kunne sælges flere biler, hvis producenterne kunne levere.

- Der er ingen tvivl om, at det er manglen på mikrochips, der bremser bilsalget i øjeblikket. Vores medlemmer giver udtryk for, at efterspørgslen på nye biler bestemt er god hos danskerne, men at producenterne simpelthen ikke kan følge med, fordi de mangler komponenter. Manglen på mikrochips kommer nok til at forfølge os ind i 2022, men det bliver forhåbentligt gradvist bedre. Dog er der stadig biler at få hos forhandlerne, som hurtigt kan leveres, siger Mads Rørvig.

Slutspurt i december

Her er både Hyundai og Kia godt med på leverancefronten. Således er både Kia Ceed og Kia Niro, der begge sælger godt som plug-in hybrider, samt Kia Xceed med på listen ud over Hyundai i10. Så koncernens mærker besætter seks ud af de 20 pladser på listen. Hvis salgstallene for de beslægtede Kia Ceed og den halvhøje crossover-variant, Xceed, lægges sammen, lander vi endda på 520 biler, så Ceed’en bliver den mest solgte, hvilket illustrerer styrken pt. Oven i kommer sågar shooting brake-modellen, Proceed, med et mindre antal.

Over en kam blev der i november afsat væsentligt færre biler end samme måned i fjor, trods stor efterspørgsel. Med lige i underkanten af 15.000 biler er salget næsten en femtedel under november i 2020. Til gengæld er andelen af de elektrificerede biler nu på 45 pct., hvor elbilerne tegner sig for cirka 3000 stk. og plug-in hybriderne 3600 stk.

- De grønne biler vinder fortsat markedsandele, og det forventer vi fortsætter. Med en måned tilbage på kalenderen har salget af grønne biler allerede overgået salget for hele 2020 med 70 pct. Med udsigten til afgiftsstigninger i 2022, forventer vi tilmed en flot slutspurt af de grønne biler i december måned, siger Mads Rørvig.

Der er nemlig lagt op til en december måned, hvor en række bilimportører skal have effektueret mange biler, som er bestilt gennem året, før afgifterne stiger.