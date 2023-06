Overraskende vinder: Denne biltype er billigst på langturen

NORDJYLLAND:Den lyserøde flamingo er købt, bilen er pakket - turen går til Gardasøen, som dengang far var dreng. Men hvem kommer billigst egentlig derned, nu hvor den gamle Ford Taunus 1.6L kan være erstattet af både diesel- og eldrevne biler?

Det har FDM sat sig for at regne på, og svaret er lidt overraskende. For det er nemlig den ellers meget udskældte dieselbil, der kommer til Garda med den mindste belastning af feriebudgettet, baseret på gennemsnitlige europæiske priser for diesel og benzin i uge 23.

Men - dieselbilen sejrer ikke med flere længder selv om diesel er en hel del billigere i år end sidste år, tværtimod. Det er med en ganske lille margin, at den kommer billigst i mål. 1936 koster turen, hvis man ellers formår at holde 18 km/l, mens nummer to og tre måske lidt overraskende faktisk er elbiler.

To'eren er en Tesla, som føreren formår at holde på cirka 5 km/kWh. Her løber prisen for turen op i 2012 kroner, altså beskedne 76 kroner mere end for dieselbilen. tredjepladsen går til en elbil, der ikke er en Tesla, der også kører cirka 5 km/kWh.

Her stiger prisen til 2210 kroner - og hvis du nu sidder og undrer dig over, hvorfor det er dyrere at køre i en ikke-Tesla end i en Tesla, når de i øvrigt kører lige langt på en kWh, så er det til at forstå.

Der er dog en god grund. FDM's pris er beregnet på at lade undervejs på Teslas ladenetværk, og det er slet og ret lidt billigere for Tesla-ejere at lade der, end det er for andre elbilister.

Tilbage er så rosinen i pølseenden, den dyreste bil at køre børn og badedyr til Gardasøen i: Benzinbilen. Der løber regningen op i 2473 kroner, altså godt 500 kroner mere end naboen i dieselbilen.

Uanset drivmiddel i din bil, så opfordrer FDM bilister på langfart til at se sig godt om, inden de tanker eller lader, for priserne kan svinge en del.

Specielt kan priserne variere meget for opladning i de forskellige apps, der er tilgængelige for opladning ned gennem Europa - og med lidt held, kan man stadig finde gratis opladning af bilen i indkøbscentre eller ved hoteller.

Det koster turen Dieselbil (18 km/l): 1.936 kr.

Elbil: (Tesla ca. 5 km/kWh) 2.012 kr.

Elbil: (ikke Tesla ca. 5 km/kWh) 2.210 kr.

Benzinbil: (16 km/l) 2.473 kr. FDM VIS MERE

Og uanset hvad man kører i, så er der en del at hente ved at køre 110 km/t i stedet for 130 km/t. Omkring 20 procent sparet, skriver FDM.

Når alt det er sagt, så er det ikke de 500 kroner til ferieturen til Gardasøen, der afgør, hvilken biltype der samlet set er billigst at eje og køre i, og her vinder elbilen klart, skriver bilejernes organisation.